Pomellato inaugura un nuovo store a Porto Cervo.

La boutique Pomellato si affaccia sulla Promenade du Port, meta di eccellenza per lo shopping estivo e occupa 70 metri quadrati divisi su 2 livelli tra l’esposizione al piano terra e la lounge privé al primo piano.

Una scelta strategica dati gli appuntamenti mondani che caratterizzano questa zona della Costa Smeralda.

Gli interni, che riprendono lo stile creato originariamente da Dimore Studio, si sviluppano su due livelli (al primo piano c’è la lounge privé) con una predominanza di rosa cipria per le pareti e rosso e nero laccato per gli arredi. I dettagli in ottone presenti all’interno vengono ripresi anche nelle vetrine esterne per evocare la texture delle catene gioiello di Pomellato.

Completano l’arredamento le fotografie in bianco e nero appese alle pareti che celebrano la bellezza delle donne che hanno ispirato, e continuano a farlo, la maison milanese. In boutique sarà possibile trovare una selezione unica di gioielli che includono la collezione Iconica in oro, la linea Sabbia con pavé di diamanti e le gemme colorate dei gioielli Nudo e M’ama non m’ama.