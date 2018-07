A Milano, in via della Spiga, aperto il primo PORSCHE STUDIO

Inaugurato nella prestigiosa via della Spiga, a Milano, il primo Porsche Studio in Italia, dove è possibile ordinare l’auto o acquistare accessori e capi d’abbigliamento “griffati” Porsche Design.



Accanto alle prestigiose boutique del quadrilatero della moda, fra le strade per eccellenza dello shopping di lusso milanese, la casa automobilistica tedesca ha deciso di inaugurare il primo Porsche Studio in Italia.

Uno spazio di 400 mq. che va ad aggiungersi a quelli di Guangzhou in Cina, Sylt in Germania, Cape Town in Sudafrica e Beirut, la capitale libanese. Nello store è presente un’area in cui ordinare o configurare una nuova Porsche ma, a differenza dei normali autosaloni, nel Porsche Studio il cliente può trovare anche gli innumerevoli prodotti firmati dalla Porsche Design. Abbigliamento, occhiali, borse, orologi, biciclette, computer, smartphone, e complementi d’arredo sono tutti realizzati rispettando lo stile austero ed elegante della casa di Stoccarda.

“Insieme a New York, Parigi e Londra, Milano è una capitale della moda in cui vengono definite le tendenze stilistiche. Porsche e Porsche Design insieme nel cuore della città riflettono la collaborazione fra i due brand, consentendo di rivolgersi a un gruppo di consumatori fortemente orientati a tutto ciò che è lifestyle” dichiara Detlev von Platen, membro del Consiglio di Amministrazione e responsabile Vendite e Marketing di Porsche.