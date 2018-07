PRISM DESIGN progetta il concept store per il brand Fly Pony.

Lo Studio di architettura Prism Design si è ispirato al mondo delle fiabe per progettare il negozio di calzature per bimbi Fly Pony a Shanghai.

In questo spazio non tutto è definito, infatti sono stati inseriti vari angoli vuoti nei quali i bambini possono giocare, disegnare e coltivare la loro creatività in un mondo fiabesco.



Nella “magica città di Shanghai”, si narra di un ragazzo di nome Tim, che proveniva da una piccola città adiacente. E, ogni giorno, nel suo sogno, Tim entrava in un meraviglioso mondo magico, grazie alle scarpe che indossava e che gli conferivano particolari poteri soprannaturali. In una delle sue fantastiche avventure si trova nella condizione di aver bisogno di un cavallo di piccola statura: un pony alato, il Fly Pony, l’attuale nome del brand.

Forti di una straordinaria capacità immaginativa, gli architetti hanno saputo ricreare il mondo dei sogni di Tim nel negozio del brand Fly Pony. Qui, si mescolano principalmente otto colori contrassegnati dall’oro: una tonalità luminosa che sta anche ad indicare il forte coraggio di Tim, la sua passione, l’innocenza. Ed in questo negozio le calzature per bambini posseggono nel loro DNA proprio cinque caratteristiche: protezione, magìa, stile francese, stimolo e formazione.

L’interno trapezoidale del negozio si sviluppa attorno ad un ‘albero’, che funge non solo da espositore, ma anche da salotto per i suoi giovani clienti. Le calzature sono appese a ganci a bottone arrotondati, posizionate su sottili display in acciaio o disposte su tavolini realizzati appositamente.



Gli specchi dorati con bianche rifiniture sono posizionati sullo sfondo e riflettono lo skyline della città; altre bianche installazioni, tagliate in 2D, poste a pavimento o galleggianti in aria, definiscono il mondo dei sogni nelle nuvole tra gli alberi, nel paesaggio tra le case, le montagne, le colline e lo skyline.

Bottoni magnetici colorati, facilmente rimovibili adornano le superfici perimetrali color pastello e bianco-lavagna, che stimola i bimbi a disegnarle. Rifiniture dorate ammorbidiscono le nette superfici espositive in acciaio, mentre i magneti verdi, che si frappongono, possono essere liberamente estratti ad originare ulteriori elementi espositivi a seconda delle necessità.



Uno spazio commerciale pensato sì per i più piccini, ma che, forte della geniale funzionalità e della fantasia architettonica, risulta accattivante anche per una shopping experience dei più “grandi”.

Project Prism Design

Location HuangPu District, Shanghai, China P. R.

Area 83 sqm

Photos courtesy © Katsumi Hirabayashi

PRISM DESIGN CONSULTING

Fondato nel 2009 da Tomohiro Katsuki, lo Studio internazionale di architettura e design di Shanghai si occupa di progettazione nel campo dell’arredamento di interni, design di prodotto e spazi commerciali, nel settore alberghiero e ristorazione, centri benessere, aree commerciali ed uffici. Il team di designer creativi, di varie provenienze geografiche, opera in un continuo scambio culturale. alfine di realizzare progetti altamente eclettici, fortemente riconoscibili per il loro design innovativo.