WEST OF WEST progetta il primo flagship store BANKS JOURNAL

Lo studio di architettura californiano West of West ha progettato il primo flagship store Banks Journal, il brand di abbigliamento da uomo ispirato al surf.

La boutique situata nel ROW DTLA, il distretto artistico nel centro di Los Angeles, occupa una superficie di circa 100 mq e si insinua all’interno di uno storico edificio industriale.



Il design pulito e minimale che ha previsto un’area destinata agli acquisti, camerini e sedute, rivela una installazione a volta reticolare in legno che posizionata sul soffitto catalizza l’attenzione.

Per questa struttura, un omaggio all’artigianale lavorazione del legno giapponese che ha influenzato il design californiano della metà del secolo, sono stati utilizzati 300 mq di pali quadri in legno di frassino e pioppo che, disposti su una struttura, delimitano gli spazi e incorporano gli apparecchi di illuminazione.

Lo stesso legno è stato utilizzato anche per le scaffalature, gli espositori e le sedute.

“Siamo rimasti affascinati dalla sfida di creare due spazi in uno pur mantenendo un forte senso di apertura“, affermano Jai Kumaran e Clayton Taylor di West of West. “La soluzione che ci è venuta in mente, un soffitto a traliccio in legno con tre volte, consente di spostarsi sotto, attraverso e fuori dai volumi impliciti che crea, permettendo così diverse shopping experiences.”

L’attenzione mostrata dai progettisti per i materiali e l’artigianato e l’impegno per realizzare un’esperienza di shopping semplice ma unica, si allinea con la mission di Banks Journal: fornire un design sostenibile.



Il concept prende spunto anche dalle molteplici radici e ispirazioni globali di Banks tra cui il minimalismo dell’artigianato giapponese, lo stile rilassato della cultura del surf di Byron Bay e l’energia urbana in continua evoluzione di Los Angeles.

♦ WEST OF WEST è uno studio di architettura e design fondato da Jai Kumaran e Clayton Taylor nel 2012, con sede a Los Angeles e Portland. Ispirato allo spirito esplorativo del West americano, lo studio utilizza l’architettura e il design per creare nuove frontiere di visualizzazione e occupazione del paesaggio. Ogni progetto è un’opportunità per costruire una nuova realtà creando spazi progressivi e dando forma a nuove esperienze. Fin dalla sua nascita, lo studio ha completato diversi progetti che spaziano dal design commerciale e culturale a quello residenziale e di prodotto nelle città degli Stati Uniti.

♦ BANKS JOURNAL celebra l’artigianato e la cultura creativa. Il suo innovativo collettivo di surfisti, designer e fotografi, abbraccia il lato curioso del pensiero e i cambiamenti positivi nel mondo. Quando si tratta di creare un prodotto, Banks Journal mira a creare un approccio classico al design con una raffinata attenzione per i dettagli, cercando sempre di incorporare la sostenibilità.

