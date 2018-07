Ristorante PINK ZEBRA Kanpur, India

The Pink Zebra è un ristorante situato nella città indiana di Kanpur, che ricorda per i suoi colori ed il suo design il mondo cinematografico del regista Wes Anderson: interni dai colori audaci e dal design accattivante con strisce declinate nel bianco, nero e rosa.



I creativi dello studio di design e architettura RENESA

Il ristorante si trova in uno dei palazzi più antichi di Kanpur, e si compone di un lounge ed un bar al primo piano, una sala principale al piano terra ed una terrazza coperta.

Idea del team di architetti è stata quella di creare una commistione di linee artistiche pure ed anticonvenzionali nelle quali immergere e sorprendere il visitatore. Infatti, il ristorante nasce anche dalla devozione dei clienti per i film di Anderson e le citazioni ai suoi set surreali si riscontrano nelle strisce che vanno in ogni direzione ed insieme al rosa danno origine ad un ulteriore effetto drammatico.



Il suo design unico, già dalla facciata, incanta i passanti e li invita in un mondo magico, sapientemente costruito, i cui spazi sono stati progettati con l’obiettivo di affascinare. The Pink Zebra, alias Feast India Co., collocato in uno degli edifici coloniali di Kanpur è un mix particolare tra il vecchio ed il nuovo, il cui schema risponde perfettamente all’architettura complessa e contraddittoria che popola la città.

Così succede che, a volte, l’architettura pare ritrovare una sua connessione anche con l’arte culinaria e questo ambiente è il risultato di una “rottura della monotonia” che ha utilizzato siffatti elementi bizzarri.

The Pink Zebra (FIC, Feast India Co.)

Clients Sagar Bhatia, Jaivardhan Bhatia

Concept/Branding Renesa Architecture Design Interiors

Team Sanjay Arora, Sanchit Arora, Vandana Arora, Virender Singh, Pranat Singh, Mayank Goyal, Dharminder Kumar

Area 371 sqm (Covered+Terrace Area)

Lighting White Lighting Solutions Siddharth Arora, Udit Duggal

Structural Consultant Mr. Devender Damle

Graphics Team Sanchit Arora, Pankaj Kumar

Photos courtesy Saurabh Suryan/Lokesh Dang

by AN shopfitting magazine no.145 ©