Sperimentare l’omnicanalità.

Una delle parole chiave per il Retail oggi è omnicanalità, il pop up store permette di testare nuove modalità di acquisto per i clienti e opportunità per il Retail.

Omnicanalità è una delle sfide più importanti che i player del retail devono affrontare, ma è anche una grande occasione per intercettare nuovi consumatori e creare nuove opportunità di business.

Abbiamo sottolineato più volte come il pop up store, sia anche luogo di sperimentazione, per testare nuovi progetti prima di implementarli. Il pop up e temporary store permettono anche di sviluppare nuove partnership. Dal punto di vista del cliente, il pop up store è la condizione di un approccio, di un’esperienza diversa, dove spesso l’elemento intrattenimento è centrale. Il digital pop up store di Elena Mirò, realizzato in partnership con Privalia racchiude bene tutti questi elementi.



Case history: Elena Mirò e Privalia

Il flagship store di Elena Mirò, marchio storico di Miroglio Fashion ha proposto dal 23 al 26 maggio un digital pop up store. La location è il suggestivo flagship store di Milano, in Piazza della Scala, già teatro di eventi ed esperienze per le clienti.



Il partner è Privalia. Obiettivo del temporary store è esplorare le frontiere della “seamless shopping experience” e, contemporaneamente, offrire alle clienti fidelizzate e nuove, un percorso d’acquisto multicanale nuovo ed interessante. Durante il periodo di apertura le clienti di Elena Mirò sono accompagnate da una “shop assistant” dedicata e, possono provare i capi della collezione Elena Mirò ed acquistarli anche via Ipad su Privalia.

La consegna ha sia la modalità “click&pick-up” veloce e gratuita direttamente in-store, o “click&deliver” presso il proprio domicilio in tutta Milano entro lo stesso giorno, per gli acquisti effettuati prima delle 15.00, o il giorno successivo, per quelli effettuati nel pomeriggio. Una modalità di shopping comoda e divertente che integra negozio fisico e digitale.



Il pop up store prevede anche momenti di intrattenimento con workshop, eventi e animazioni. Le esperienze del pop up store saranno documentate e condivise sui canali social di Elena Mirò e Privalia, anche attraverso il coinvolgimento delle “influencer”.

by AN shopfitting magazine no.146 © | by Francesca Zorzetto