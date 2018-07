Il design della convivialità: è tempo di Égalité, la nuova boulangerie nel cuore di Milano.

Vudafieri-Saverino Partners sviluppa un nuovo concept per una boulangerie dal sapore eclettico: panetteria, caffetteria, bistrot, luogo per aperitivi.



I percorsi gastronomici milanesi si arricchiscono di una nuova destinazione, si chiama Égalité e propone i sapori e le fragranze tipiche delle boulangerie francesi e dei suoi cafè. Nata da un’intuizione dell’architetto e imprenditore del cibo Tiziano Vudafieri, Égalité ruota attorno al Maestro Boulanger Thierry Loy, che dopo aver definito nuovi standard nella panificazione di alta gamma con le sue boulangerie nelle Alpi francesi ha deciso di trasferirsi a Milano.

Il locale di Porta Venezia vuole essere la prima apertura di nuovo concept, la cui formula è semplice e efficace: portare a Milano una vera boulangerie francese offrendo una ricchezza di diversi tipi di prodotti freschi e fragranti da consumare al momento o da asporto durante tutto il giorno, dalle 7.30 alle 21.00.



Il progetto di interior design è di Vudafieri-Saverino Partners, che aggiunge un nuovo capitolo all’elenco di locali progettati (nella sola Milano: il Ristorante Berton, Pisacco, i due DRY, Zaza Ramen e l’ultimo nato, Kanpai, sempre in via Melzo).

Con Égalité, Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino mettono in scena il savoir-faire della tradizione boulangère francese. Il grande laboratorio e il forno in sala pongono al centro del racconto visivo il lavoro dei panettieri, che preparano a vista sotto lo sguardo dei clienti. Il design combina elementi da panetteria anni ’50 (il grande banco lucido giallo-arancio, il muro in piastrelle beige) e materiali che parlano di verità (le scaffalature in legno massello grezzo) ad uno sguardo divertito sull’iconografia delle boulangerie e dei caffè parigini con l’esagerato banco del bar in zinco.



Il risultato è un locale moderno e colorato, dalla forte impronta eclettica.

Lo spazio – di 215 mq – si affaccia sulla strada con sette vetrine, recuperando le memorie preesistenti nei pavimenti e negli infissi che conferiscono al tutto un sapore di verità e tradizione. Luminoso e intimo al contempo – anche grazie all’originale disposizione in pianta di isole con tavoli piccoli e grandi, alti e bassi, banquette o sgabelli – ha già il sapore di un luogo vissuto: come se da sempre fosse parte del paesaggio di quartiere.

Con il grande laboratorio a vista, Égalité è più cose in una: panificio, negozio di prodotti freschi e confezionati, destinazione per un caffè, pranzo, merenda alla francese o per un inedito aperitivo.

Il pane è il frutto di una lunga ricerca su impasti, lievitazioni, farine e tecniche di panificazione portata avanti da Thierry Loy nel laboratorio di Égalité. Qui si può trovare il pane fresco sfornato 4 volte al giorno, con una proposta di 5 diversi tipi di baguette, 7 tipi di pane, oltre ad 1 varietà del giorno sempre diversa.

Égalité offre inoltre le specialità della patisserie boulangère dolce e salata: le tarte tatin, le quiche, i panini “jambon-beurre”, insalate “chèvre chaud”, il famoso croque monsieur…

All’ora dell’aperitivo Italia e Francia si incontrano nei taglieri, con pani assortiti, formaggi francesi, tapenade di olive provençale, sardine dell’Atlantico, cornichons e salumi misti. Completa l’esperienza una selezione di vini naturali francesi, prosecco, champagne e cocktail ispirati dalla tradizione francese e italiana.

L’Italia si trova nel caffè della mitica Torrefazione Giamaica dello sciamanico guru Gianni Frasi.

Égalité non è solo pane, baguette e croissant di altissima qualità, ma offre anche uno sguardo ludico sulle tradizioni gastronomiche e sui miti della Francia interpretata nella grafica dallo studio 150UP attraverso un approccio giocoso i temi fondativi della cultura popolare francese con re, imperatori, rivoluzionari e contadini che fieramente brandiscono una baguette o un croissant.

Égalité – via Melzo 22, 20129 Milano

Martedì – Sabato: 7.30 – 21.00

Domenica 8.30 – 13.00

t: +39 02 83 48 23 18

www.egalitemilano.it