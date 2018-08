Giunto alla sua terza edizione e in forte crescita, il Corso di Specializzazione in Visual Merchandising dello IED di Venezia coordinato da Francesca Zorzetto, mira a sviluppare nei partecipanti un’attenzione particolare nei confronti degli ultimi trend di mercato e delle tecniche per rendere più efficace la presentazione e promozione del prodotto.

Prendendo ispirazione dalle arti visive, dalla cultura museale e dalle case history di eccellenza che le aziende presenti nel territorio rappresentano, i partecipanti apprenderanno a interpretare i desideri dei consumatori e a valorizzare la creatività come strumento di problem solving, da affiancare alla comunicazione, intesa sia come conoscenza del brand sia come capacità di trasmettere ad altri criteri di allestimento e feedback specifici.



Punti di forza del corso sono l’approccio pratico del learning by doing e cardine della metodologia IED, una faculty di professionisti e testimonial aziendali per un approccio fresco e dinamico, ma soprattutto un retail tour nelle principali realtà del veneziano.

Per informazioni

Francesca Zorzetto – Coordinatrice del corso

Consulente e Formatrice free-lance, ha maturato esperienza nella gestione di punti vendita fashion e nello sviluppo delle competenze on job. Al centro della sua attività vi è il retail, in particolare nell’ambito del visual merchandising, per cui ha realizzato progetti di formazione e consulenza su misura per aziende del settore. Ha pubblicato il libro Temporary Store: la strategia dell’effimero, scritto con Francesco Catalano; è Giornalista Pubblicista con rubriche fisse su visual merchandising e retail.

