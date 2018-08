Profili adesivi Decoroll.

Eccellenza, estetica, facilità d’applicazione e performance elevate. La linea Decoroll è stata progettata per la decorazione ed il rivestimento di mobili, complementi d’arredo, espositori, elettrodomestici, lampade, ecc. L’offerta è infatti mirata a soddisfare le richieste di architetti, interior designer ed art director.



Disponibili sia in rotoli che in strisce a partire dall’altezza di 5 mm. nella versione con adesivo standard, per applicazioni temporanee su superfici lisce e nella versione con adesivo rinforzato per applicazioni permanenti su superfici anche non perfettamente lisce ed angolari.

Rivestimenti adesivi colorati e spazzolati colorati



Facili da applicare, belli da guardare, perfettamente adesivi: i rivestimenti adesivi colorati e spazzolati colorati sono quanto di meglio si possa immaginare per aggiungere un tocco di classe al prodotto del cliente.

I rivestimenti adesivi colorati e spazzolati colorati trovano un utile impiego nella decorazione e nel rivestimento di allestimenti, vetrine, espositori, stands, ecc.

Disponibili sia in bobine che in fogli nella versione con adesivo permanente standard per applicazioni su superfici lisce ed in piano e con adesivo ultra permanente rinforzato per applicazioni anche su superfici non perfettamente lisce ed angolari.

Scarica i Campionari 2018 – le novità da non perdere

