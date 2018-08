ARCHILUME, azienda canadese di illuminotecnica propone tre nuove sorgenti luminose a LED.

Il lighting designer canadese Saleem Khattak, proprietario di Archilume, presenta le linee Alto, Aura e Balance, idonee per interni e per altri contesti moderni.

I prodotti per illuminazione di Archilume sono caratterizzati per le loro forme essenziali, per l’elevata resistenza e per il loro design innovativo.

Questi nuovi sistemi di illuminazione si allineano alle tecnologie distintive della gamma Archilume, in quanto la luce non provoca abbagliamento, perché sfrutta il principio dell’ottica di rifrazione interna totale, fenomeno naturale, perfezionato ed inserito negli apparati di queste sorgenti; pertanto, grazie a queste evoluzioni tecnologiche si rendono prodotti efficaci per esclusive installazioni.

Le lampade a LED offrono altresì la nuova funzione “Dim to Warm”, che migliora le prestazioni delle sorgenti delle Linee Alto e Aura, consentendo di seguire la curva dimmerabile dei filamenti della lampada, evitando così anche l’emissione di luce più calda. L’atmosfera che crea è rilassante ed è adatta sia per ambiti residenziali che per il settore dell’hospitality. La grande espansione dell’illuminazione a LED genera situazioni dal fascino estetico eccezionale, mentre il “Warm Dimming” ne completa l’aspetto, conferendo altresì una luce naturale e realistica.

Nuove finiture

L’opzione di lente translucida satinata si è aggiunta alle Linee Balance, Alto e Aura, come per gli altri apparecchi illuminanti di Archilume. Questa finitura offre una luce calda, morbida e diffusa, oltre a garantire una illuminazione più bilanciata. La forma conica posta sulla parte inferiore crea un intrigante effetto ottico.

Gli apparecchi illuminanti di Archilume sono ideali per locali pubblici come bar, ristoranti e, nelle formazioni “a grappolo”, per le hall di hotel. La versatilità e la possibilità di personalizzazione li rendono adatti all’utilizzo anche nel settore retail, per uffici e ambienti residenziali.

ALTO

La lampada è caratterizzata dalla parte superiore a forma di cono e termina con un elemento trasparente che ricorda un diamante lavorato artigianalmente. La sua luce è calda e priva di riflessi, grazie anche all’applicazione di riflessione interna totale introdotta da Archilume. La tecnologia a LED riduce il flusso luminoso e trasforma la temperatura di colore da 3000K fino a 1800K. Questa lampada può essere montata singolarmente oppure installata a gruppo per realizzare un’atmosfera stimolante. E’ provvista di riflettore e piastra di montaggio.



AURA

Lampada con una innovativa calotta sferica in alluminio con finitura anodizzata; la parte inferiore presenta una cupola concava smerigliata. A luce LED emette un elegante bagliore caldo di colore da 3000K a 1800K, se diminuito. Disponibile con riflettore standard, può essere configurato in molteplici situazioni progettuali.



BALANCE

Lampada che si ispira al movimento Bauhaus ed alle sculture di Joan Mirò e Alexander Calder. Balance consta di una coppia di dischi sospesi su cavi binari verticali; la metà superiore di ciascun disco è in alluminio opaco, mentre la metà inferiore è una lente acrilica trasparente con finitura smeriglio. Pratico sistema di illuminazione dalla accattivante forma plastica, emette luce calda e priva di riflessi



Archilume

Lo Studio di progettazione illuminotecnica opera a Vancouver in Canada ed offre soluzioni tecnologiche a LED all’avanguardia destinate all’architettura di interni. Fondato nel 2013 dall’industrial designer Saleem Khattak, propone prodotti di design in una vasta gamma di configurazioni, idonei sia per progetti commerciali che residenziali. La tecnologia a LED, di cui Archilume è pioniere, abbinata ad un design sofisticato, può assurgere, a pieno titolo, a sistema di illuminazione decorativa del futuro.

by AN shopfitting magazine no.146 ©