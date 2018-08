Ottica INDICE Brescia.

Il negozio, progettato dallo Studio Labzona, prende vita in tre vetrine al civico 7 di Via Padre Giulio Bevilacqua, in pieno centro storico a Brescia.

Luminoso ed ampio declina ogni piccolo evento, dalla strada al suo interno.

Lo spazio è fluido e morbido, strutturato per essere plasmato dalle diverse necessità espositive e spaziali; alti pivot ritmano le pareti diventando le basi metriche per mensole ed altri elementi. Teche poggiate su tappeti di specchi e salottini per l’accoglienza si alternano creando nuove situazioni e ritmi sempre diversi.



Specchi in insolite direzioni moltiplicano lo spazio e la luce. L’ambiente è molto informale, ma allo stesso tempo elegante, ruvido seppure tecnologico, striato nonostante liscio.



LABZONA

Giovane studio di Architettura con sede a Brescia e a Milano. Si occupa di progettazione e ricerca architettonica e urbana, progettazione di interni e arredamento. Diversi i premi vinti in concorsi nazionali e internazionali. Alcuni progetti sono stati esposti e pubblicati su magazine online, libri e riviste.

by AN shopfitting magazine no.146 ©