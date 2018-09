Progettare la luce è determinante per il successo di un progetto in ambito retail o di spazi pubblici, così come la scelta dei corpi illuminanti, la qualità, la temperatura, la gestione, la durata e la sicurezza.



La luce non serve semplicemente ad illuminare, ma è un componente fondamentale per la creazione dell’atmosfera negli spazi privati, ma sopratutto in quelli pubblici. Senza luce non ci sarebbe la lettura dei colori o la profondità dello spazio. L’illuminazione fornisce un percorso per i clienti, mentre le nuove tecnologie LED permettono di cambiare un punto vendita, rendendolo, attraverso la luce, dinamico e capace di suscitare emozioni e creare attrazione.

Per questo è necessario rivolgersi a chi è in grado di realizzare architetture di luce e soluzioni su misura, come Progetto-Luce.

Progetto-Luce

Progetto-Luce nasce nel 1998, festeggiando così, quest’anno, i suoi 20 anni di attività. Da subito l’Azienda ha puntato su ricerca ed innovazione, sviluppando per i propri clienti, retail ed interior designer, progettisti, arredatori, architetti ed allestitori, soluzioni personalizzate, con prodotti specifici e di nicchia ancora non presenti sul mercato. Altro punto di forza, che è il tratto distintivo di Progetto-Luce, è la personalizzazione, che permette la realizzazione di corpi illuminanti su disegno. Il catalogo di prodotti si è arricchito nel corso degli anni, grazie proprio alla collaborazione con i clienti che hanno dato vita a progetti e soluzioni “su misura”.

Illuminare, design e bellezza

Progetto-Luce ha messo a punto nuove tecnologie che permettono un’illuminazione perfetta per settori particolari come gioiellerie, esposizioni museali, arte sacra e abbigliamento di alta gamma. Come un dettaglio sartoriale, la lavorazione di una pietra preziosa, i colori di un quadro richiedono soluzioni specifiche per valorizzarne la bellezza, così, anche le soluzioni di Progetto-Luce, attraverso una vasta gamma di soluzioni LED specifiche, consentono di esaltare la bellezza.



Le tecnologie ed i sistemi sperimentati proprio nel settore dei gioielli e nell’esposizione museale, hanno applicazioni anche in altre realtà del Retail. Progetto-Luce ha realizzato progetti di illuminotecnica anche per negozi di abbigliamento, design, arredamento ed oggettistica per la casa. Proprio perchè colori e finiture sono esaltati dalla qualità della luce, i LED utilizzati hanno rese cromatiche (CRI) superiori ai 90 Cri, che diventano nel caso dell’ illuminazione museale, arte sacra o accessori ed abiti preziosi anche a 98 Cri. L’ufficio Tecnico di Progetto-Luce è sempre disponibile alla ricerca delle tecniche più adatte in pieno accordo con progettisti e clienti.

Tecnologie e caratteristiche

Tutti i prodotti sono controllabili con la miglior tecnologia DALI o semplicemente da APP e quindi anche in remoto da smartphone o tablet. Uno spazio pubblico non è statico, ma dinamico, per questo l’illuminazione deve variare in funzione di momenti del giorno, eventi o giorni della settimana. Per concludere, è importante ricordare che Progetto-Luce è licenziataria del marchio Philips, azienda leader nel settore, e dal 2016 è iscritta al contratto per l’utilizzo dei brevetti Philips. Progetto-Luce propone prodotti che sia come elettronica che come parti meccaniche sono rigorosamente MADE IN ITALY.



