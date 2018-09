Situato nel cuore del vivace quartiere di Bukit Bintang tra le numerose boutique del lusso del Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall, il flagship store Bulgari è stato rinnovato con una sorprendente facciata in cemento, resina ed ottone.



La boutique Bulgari presenta una facciata, progettata dallo Studio olandese MVRDV, che rispecchia il patrimonio del brand di lusso e che vede l’impiego per la costruzione di materiali tradizionali quali il cemento grezzo con venature in resina, che si ispira all’architettura dell’epoca romana; come tuttavia si distinguono le esclusive creazioni senza tempo dello storico marchio della gioielleria made in Italy.

La splendida cornice del centro storico di via Condotti di Roma è stata presa quale spunto per poterla ricreare con nuovi materiali nell’iconico frontespizio in marmo: una facciata scenografica, che di giorno desta stupore, mentre di notte produce un effetto teatrale.



Il processo esecutivo di questa innovativa facciata è frutto della collaborazione con la Technical University Delft e la Tensoforma, aziende specializzate nell’architettura di esterni. E’ stato utilizzato il GRC (Glass Reinforced Concrete), un materiale composito che unisce le caratteristiche di resistenza a compressione con la matrice cementizia, simile al calcestruzzo, che ha ridisegnato la facciata e quindi riempito di resina, e debitamente illuminato da luci LED color ambra.



Lamiere in acciaio inossidabile fungono da supporto per la resina, tra le quali vengono celate le giunture dei pannelli ed arricchite dal design a venature; pertanto la facciata Bulgari appare sempre luminosa, sia di giorno che di notte, capace di emanare costantemente quella luce calda ambrata.

Il format per la realizzazione delle facciate delle boutique Bulgari sarà adottato a livello globale, rendendo così, queste strutture originali facilmente riconoscibili in ogni contesto, grazie anche alle infinite possibilità di esecuzione abbinate a sofisticati dettagli e materiali altamente qualitativi.

Design MVRDV – Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries

Concept Phase – Design Team: Jacob van Rijs, Fokke Moerel with Sanne van der Burgh, Aser Giménez Ortega, Elien Deceuninck, Rico van de Gevel and Junxiang Zhang

Design and Material Development Phase – Design Team: Jacob van Rijs, Fokke Moerel with Aser Giménez Ortega, Elien Deceuninck, Simone Costa, Frane Stancic, William de Ronde, Marek Nosek and Rico van de GevelConstruction Phase – Design Team: Jacob van Rijs, Fokke Moerel with Aser Giménez Ortega, Simone Costa and Marek Nosek

Area 103,4 sqm

Partners

Material Research Delft University of Technology – Rob Nijsse, Frederic A. Veer, Telesilla Bristogianni, Faidra Oikonomopoulou, Lida Barou and Kees Baardolf

Structural Research ABT bv – E.H.J. ten Brincke, P.A. Bulsink, M.LW. van Veghel, E.A.M van den Broek

Engineering and construction Tensoforma Trading s.r.l.- Stefano Bertino, Laura Finazzi, Ilenia Longa and Fabio Pettenati

Resin Estro s.n.c – Marco Salvioni

Concrete CDF s.r.l – Jacopo Antonioli

Glass Vetraria Bergamasca Tecnovetro s.r.l – Sonia Bonesi

Glass film Euroline for 3M – Massimo Schetz

Images Photos courtesy Daria Scagliola and Edit – Stijn Brakkee

by AN shopfitting magazine no.146 ©