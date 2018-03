ABS Group presenta ABSolutely il nuovo sistema allestitivo che integra tessuto e tecnologie.

Ad Euroshop 2017 ABS Group ha presentato ABSolutely™, un sistema allestitivo completo che integra tessuto e tecnologie.

In occasione della più importante fiera internazionale dedicata al retail e allo store design, ABS Group ha presentato ABSolutely™, un innovativo sistema allestitivo in alluminio e tessuto con tecnologie integrate, per progettare allestimenti funzionali, dinamici e coinvolgenti.





ABS Group si distingue per essere la prima azienda italiana ad aver reinventato l’uso del tessuto in ambito allestitivo. Combinando questo supporto flessibile con profili in alluminio di diverso spessore, produce numerose tipologie di strutture portanti, retroilluminate, attrezzate, decorative e allo stesso tempo altamente flessibili e versatili. Il tessuto infatti è un supporto ideale per progettare spazi commerciali, fieristici ed espositivi dinamici, che mutano nel tempo e nello spazio a seconda delle necessità. ABS Group realizza lightbox, pareti in tessuto luminose, personalizzabili, attrezzate con accessori, ma anche elementi curvi, cerchi, ellissi e strutture a sospensione per creare ambientazioni ed allestire showroom, punti vendita, stand, mostre ed eventi, garantendo rapidità di montaggio, semplice cambio immagine e minimo ingombro nel trasporti.

Ad Euroshop 2017 ABS Group ha proposto ABSolutely™, un sistema allestitivo completo, che rappresenta un’ulteriore evoluzione degli allestimenti in tessuto. ABSolutely™ si basa sull’utilizzo delle strutture in alluminio e tessuto potenziate dall’aggiunta di una vasta gamma di accessori, di supporti multimediali e di funzionalità.

All’interno degli elementi ABSolutely™ infatti possono essere integrati sistemi di retroilluminazione dinamica, di riduzione del riverbero acustico, di diffusione del suono e di movimentazione dei singoli moduli.

Per l’occasione ABS Group ha realizzato uno stand suggestivo ed esperienziale, articolato in diverse aree, che presentavano tutte le caratteristiche e le possibilità allestitive che offre ABSolutely™.

Dallo spettacolare effetto dei lightbox dinamici, assoluta novità nel settore allestitivo, in cui la retroilluminazione interattiva consente di mettere in risalto aree specifiche della grafica tramite la programmazione degli effetti dinamici dei LED, al sistema di movimentazione degli elementi, che possono scorrere e ruotare a seconda delle esigenze.

ABS Group ha presentato inoltre la vasta gamma di accessori con cui è possibile attrezzare le pareti in tessuto, dalle mensole in vetro ai porta brochure, dai cassettoni agli appendiabiti, che possono essere fissati direttamente sulle strutture in alluminio o con supporti magnetici.

Nell’area centrale dello stand è stata allestita inoltre l’experience room, realizzata in collaborazione con ETT Spa, industria digitale e creativa.

All’interno dell’experience room i visitatori hanno potuto sperimentare la riduzione del riverbero acustico grazie ai pannelli fonoassorbenti inseriti nelle strutture e allo stesso tempo ascoltare la musica diffusa dal sistema audio integrato, il tutto accompagnato dal movimento delle luci sulle pareti, generato dalla retroilluminazione dinamica dei LED.

All’esterno dell’experience room, attraverso due sistemi di movimentazione delle pareti in cui sono stati integrati degli schermi interattivi, era inoltre possibile scoprire ulteriori informazioni sugli elementi che compongono il sistema ABSolutely™ e i numerosi ambiti di applicazione.

Questa soluzione allestitiva, che prevede l’utilizzo di pareti scorrevoli e supporti multimediali, è una proposta ideale da utilizzare anche all’interno dei punti vendita, per avvicinare i clienti ai prodotti e generare interazione.

Negozi, showroom, centri commerciali, ambienti di lavoro, musei, fiere: ABSolutely™ rivoluziona totalmente il concetto di arredo e allestimento degli spazi commerciali, aziendali ed espositivi, rendendoli funzionali, dinamici e coinvolgenti.

I primi in Europa ad introdurre i lightbox dinamici

Da anni ABS Group propone i lightbox, strutture in alluminio e tessuto, retroilluminate attraverso un sistema di luci a LED, che si caratterizzano per basso consumo, alta qualità e lunga durata (5 anni).

Con i lightbox dinamici marchiati ABSolutely™, ulteriore evoluzione rispetto a quelli statici, oggi l’azienda è la prima in Europa ad introdurre un’assoluta novità: un sistema di retroilluminazione realizzato mediante l’utilizzo di alcuni moduli posti sul retro del tessuto, programmabili a seconda degli effetti visivi che si vogliono ottenere.

La programmazione dei lightbox dinamici può essere di volta in volta cambiata in base alla grafica presente sul tessuto e agli elementi da mettere in risalto all’interno di essa.



Novità: pannelli fonoassorbenti personalizzabili

I pannelli fonoassorbenti rappresentano un efficace sistema per ridurre il riverbero acustico. L’assoluta novità introdotta da ABS Group è la scelta delle finiture: rispetto a quelli tradizionali infatti, i pannelli ABSolutely™ possono essere personalizzati stampando la propria grafica sul tessuto che riveste i telai monofacciali o bifacciali.

I pannelli in fibre di poliestere inseriti all’interno dei profili in alluminio assorbono le onde sonore e riducono il rumore fino a 33 decibel.



www.absgroupsrl.it