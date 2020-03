Boutique monomarca FOPE, Londra.

Al n. 1 della prestigiosa Old Bond Street di Londra, Fope inaugura il suo nuovo monomarca, firmato da ASA Studio Albanese.

Nell’intimo e accogliente spazio situato nel cuore della capitale britannica sono concentrate l’attenzione per i dettagli e le citazioni, raggiungendo un punto di equilibrio tra genius loci, contemporaneità e sensibilità del brand Fope.

Il nuovo flagship si presenta con una duplice luminosa vetrina affacciata sulla strada. L’ambiente interno è suddiviso nello spazio espositivo principale, caratterizzato dall’alto soffitto al centro del quale si impone il counter centrale, e in uno spazio più raccolto, riservato alla contrattazione con i clienti e disposto su due livelli grazie a un piano soppalcato.

L’ispirazione di questo negozio integra elementi british old fashioned, tratti distintivi dello stile Fope e richiami al design italiano anni ’50. E così le cornici storiche dei soffitti, gli stucchi bianchi, le morbide tende in velluto e il parquet di legno scuro trovano sintonia con le pareti verde Fope, con i dettagli in ottone satinato degli arredi e del grande chandelier custom-made, con le sedie di Franco Albini e con le iconiche poltrone Lady di Zanuso.



Il non-convenzionale soffitto specchiato, situato nell’ambiente riservato, produce un gioco di riverberi e riflessi, moltiplicando la luminosità e diffondendola nello spazio in maniera calda e omogenea.

Client Fope spa

Area 63 sqm.

Director of the project Flavio Albanese and Franco Albanese

Project Administrator Piero Corradin

Team Charlotte Pigozzi

Partner Zordan 1965

