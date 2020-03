BENCORE un brand innovativo, tecnologico e sostenibile.

Bencore è un brand innovativo, tecnologico e sostenibile che da alcuni anni si sta impegnando nella realizzazione di prodotti ecosostenibili nel pieno rispetto dell’ambiente.

Partendo da materie prime riciclate di altissima qualità, Bencore propone prodotti a basso impatto ambientale anche grazie a durevolezza e resistenza, caratteristiche che favoriscono l’allungamento della vita media del prodotto così da ridurre l’aggravio di rifiuti sull’ambiente.

Le materie prime sono facilmente separabili e riciclabili al 100% al termine del ciclo di vita del prodotto. Da questa seconda vita del materiale deriva la sostenibilità dei prodotti Bencore. Quindi la riciclabilità è l’aspetto chiave nella vita del pannello Bencore. Per questo motivo Bencore ritira i propri prodotti alla fine del loro ciclo di vita.

I prodotti Bencore hanno un’altra caratteristica importante insita nella materia prima: la leggerezza. I prodotti Bencore sono molto più leggeri dei loro omologhi in vetro o in altro materiale, rendendo così possibile una riduzione dei costi di trasporto e stoccaggio. Bencore utilizza anche altri tipi di materiali quali vetro, cartone e alluminio che sono totalmente riciclabili.

Inoltre, molta attenzione viene posta nel materiale cosiddetto di scarto che diventa una risorsa utilizzato per prodotti di dimensioni minori o per i campionari, in questo modo si riducono drasticamente gli scarti di produzione.

Il Green Building Council Italia è un’associazione no profit, parte integrante del USA GBC, società che promuove il sistema di certificazione indipendente LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti ed a impatto ambientale contenuto.

Il sistema di certificazione legato al marchio LEED stabilisce inoltre un valore di mercato per i “green building”, cioè edifici che ottengano appunto la certificazione LEED. L’utilizzo dei pannelli Bencore consente l’acquisizione di CREDITI LEED per edifici sia di nuova costruzione che ristrutturati, nei quali vengono impiegati.

Bencore è una delle principali fonti di ispirazione sui materiali innovativi per il mondo dell’architettura. Bencore produce e commercializza materiali, sistemi e prodotti per l’architettura di interni ed esterni, di alto livello tecnologico, qualitativo ed estetico.



Bencore utilizza tecnologie innovative, brevettate per la produzione, in Italia, di pannelli compositi in termo-resine a struttura alveolare (nido d’ape), coniugando 4 elementi essenziali: leggerezza, rigidità, trasparenza e design. Bencore collabora con studi di architettura, progettazione e general contractor per fornire soluzioni anche chiavi in mano in tutto il mondo.

Bencore nasce nel 1999 per sviluppare una tecnologia innovativa, brevettata, per la produzione di pannelli compositi in termo-resine. Il prodotto è pensato inizialmente come supporto di rinforzo per altri materiali, quali marmo e pietre naturali in genere. In seguito, valorizzando le potenzialità estetiche e strutturali viene sviluppato un pannello composito trasparente, denominato Starlight.



Da quel momento il focus di Bencore si indirizza allo sviluppo di un prodotto specifico per l’architettura di interni e per il design. In Bencore l’innovazione è continua e ogni prodotto è un punto di partenza per nuovi sviluppi: Ecoben, Ecoben Green Cast, serie Mirror e Lightben Acoustic sono gli ultimi nati in risposta alle sollecitazioni del mercato. Oggi Bencore è un brand molto conosciuto a livello internazionale nell’area dei materiali innovativi e delle soluzioni architettoniche contemporanee.

