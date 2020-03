L’architettura senza luce non è architettura.

Così come un artista, per trasmettere emozioni, cerca di mettere in risalto la sua opera, ogni Architetto e Designer attraverso la luce, naturale o artificiale, desidera valorizzare appieno le proprie creazioni.

Non sempre soluzioni standard lo consentono ed è per questo che ESSENZIALED, gestendo al proprio interno ogni aspetto del progetto, dal design dei corpi illuminanti, alla progettazione elettronica, meccanica ed illuminotecnica, è in grado di produrre con flessibilità e celerità sistemi di illuminazione custom mode anche su completa specifica del cliente.

Per gran parte dei prodotti è possibile scegliere la finitura, il grado colore, la potenza e l’indice di resa cromatica della luce e l’integrazione con sistemi di gestione intelligente del flusso luminoso.

ESSENZIALED ha un’esperienza trentennale in campo elettronico ed è costantemente alla ricerca della più avanzata tecnologia a led per le più svariate esigenze illuminotecniche di retail, spazi commerciali, uffici, gioiellerie e abitazioni. l led SUNLIKE, integrabili in alcuni prodotti, simulano lo spettro del­la luce solare offrendo il maggior comfort visivo disponibile sul mercato.

L’ architettura esiste grazie alla luce che determina il successo di un progetto ed è quindi fondamentale la scelta di un partner strategico.

