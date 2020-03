Flagship Store BALLY Milano.

Progettato dal famoso Studio internazionale Casper Mueller Kneer Architects, lo store rende omaggio ai canoni del lusso del marchio.

Il concept della boutique Bally, con la facciata ad angolo tra Via Montenapoleone e Via Manzoni, si sviluppa su una superficie di 560 mq., distribuiti su tre piani, rappresenta una delle Maison di moda più apprezzate, in quanto legata ai canoni distintivi della tradizione artigianale con richiami culturali all’arte, al design ed alla natura.

Infatti, la Bally Haus, è destinata a diventare l’ambiente ideale per ospitare eventi culturali e presentazioni di prodotti esclusivi. E, Nicolas Girotto, CEO della griffe ha commentato: “L’apertura di un flagship store di Bally nel cuore di Milano, valorizza l’immagine del nostro marchio. Vogliamo che il negozio sia sinonimo di impegno culturale, un luogo dove i clienti possano accostarsi all’intera offerta di Bally ed al nostro lifestyle”.

Il layout

L’ingresso in travertino ed argilla evoca i cortili milanesi d’epoca, la cui giocosa disposizione delle pietre si ricollega al puntinismo ed alle geometrie astratte del pittore svizzero Paul Klee; la facciata interna, ornata di piastrelle in ceramica, ricorda l’abitazione, a Schönenwerd, del fondatore della Casa di Moda, Karl Franz Bally.



Al centro dello spazio vi è un grande tavolo espositivo in faggio ad imitare la forma di scarpa usata dai vecchi calzolai; tutt’attorno le grandi vetrine richiamano alla memoria quelle dei negozi storici del brand, documentati negli archivi.

“Per la realizzazione di questo concept store per noi è stato fondamentale risalire alle caratteristiche cardine di Bally, rappresentate dalla riconoscibilità, raffinatezza ed artigianalità; per cui il nostro obiettivo è stato quello di combinare queste particolarità unendo materiali naturali idonei alla realizzazione di un ambiente di grande prestigio”. Affermano gli architetti di Casper Mueller Kneer.

Le scale, sono state scavate nei diversi materiali che formano le pareti di ogni piano, sottolineano ed amplificano l’intero volume dello spazio, che raggiunge i nove metri d’altezza nel punto più alto; l’imponente scala in travertino conduce al primo piano, dove un’area, dall’atmosfera calda e raffinata, è destinata alle collezioni di abbigliamento maschile: qui dominano i legni di quercia europea e tappeti tessuti a mano.



Il secondo piano è dedicato all’abbigliamento donna ed accoglie il fruitore con lo stile tipico di un appartamento milanese: dai pavimenti in parquet a lisca di pesce alle ampie finestrature originali che si affacciano sulla animata strada sottostante; display espositivi in pietra dai toni neutri emergono dalle eleganti pareti in stucco.

Tecnologia digitale

La tecnologia digitale è fornita da esclusivi pannelli video a LED, posizionati su ogni piano, che mostrano le più recenti campagne pubblicitarie del brand, in aggiunta ad iPad, disposti all’interno della boutique, che consentono di visionare i vantaggi dell’omni-channel: da qui sarà possibile esplorare l’intera collezione online ed accedere agli acquisti, alla visualizzazione delle offerte e gestire le consegne presso il negozio o direttamente a domicilio. Infine, il flagship offre anche il merchandising del marchio, che include prodotti di cartoleria, shopper e giochi.

www.cmk-architects.com

