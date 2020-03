Flagship Store Timberland, Londra.

Il primo flagshipstore Timberland in Europa è stato aperto a Londra in Carnaby Street.

Realizzato dai retail designers londinesi Dalziel & Pow, il nuovo concept store Timberland si estende su un unico piano di circa 240 mq., ed immerge i visitatori nella visione creativa del marchio: un mix di elementi fatto di alberi, pareti con vegetazione a tutta altezza, schermi digitali interattivi, insieme ai capi iconici del brand.

Infatti, il marchio impegnato nella “causa green”, ha dato origine ad un negozio che enfatizza l’idea di sostenibilità incoraggiando l’interazione e l’esplorazione, in cui vengono messi in scena paesaggi naturali in sintonia con lo spirito del marchio internazionale di lifestyle.

Da tempo, Timberland propone prodotti “responsabili”, anche mediante l’impiego di materiali riciclati, che educhino i consumatori, oltre che a proteggere e valorizzare l’ambiente, anche a far sì che l’industria della moda diventi sempre più sostenibile.

Il percorso di vendita, principalmente caratterizzato dal sistema di illuminazione a LED che simula la luce diurna, si aggiunge a quella che filtra dalle grandi vetrine e guida il cliente attraverso il negozio enfatizzando aree di priorità con le collezioni di calzature ed abbigliamento proposte su manichini, costruiti con avanzi industriali uniti a Bio-resina.

Un corner dedicato, denominato DYO (Design Your Own), consente i fruitori di inventare il proprio stile con gli articoli Timberland; le pareti perimetrali presentano schermi digitali a tutta altezza che mettono in evidenza la grande campagna pubblicitaria Nature Needs Heroes: un invito ad unirsi al movimento per la salvezza del mondo con l’impegno di piantare 50 milioni di alberi entro il 2025; colonne specchiate che riflettono le appenderie in legno ed alberi stilizzati conferiscono al negozio un ulteriore aspetto fresco e contemporaneo.

A conferma del riuscito progetto, il parere di Argu Secilmis, Vice Presidente Global Marketing di Timberland: “Carnaby Street di Londra rappresenta per Timberland un vero punto di riferimento sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista strategico, dove moda e natura interagiscono con il pubblico in quanto creano nuovi stimoli per la sostenibilità ambientale.”

Questo concept, realizzato sotto la guida dei designers di Dalziel&Pow, verrà riproposto per gli altri punti vendita di Philadelphia e New York.

