Il granito Black Horse Antolini veste gli interni di un punto vendita mostrando inedite potenzialità decorative.

Sinonimo di eccellenza nel settore delle pietre naturali, Antolini propone ai clienti di tutto il mondo i materiali più stupefacenti, ideali per arredare in modo esclusivo non solo abitazioni, ma anche hotel, ristoranti, flagship o punti vendita lussuosi e ricercati. E’ quest’ultimo il caso, ad esempio, di un negozio di abbigliamento a Teheran, i cui interni sono stati valorizzati dalla pietra naturale Black Horse Antolini.

Si tratta di un raffinato granito che mostra un gioco bicolore nei toni del bianco/nero; il forte impatto estetico risiede proprio nel contrasto di queste cromìe e nelle trame dalla struttura dinamica della pietra naturale.

Black Horse viene qui utilizzato come rivestimento ad effetto optical, sia per i pavimenti sia per le pareti laterali del negozio: lungo il pavimento, la stupefacente macchia aperta con motivo a croce di Malta, come le losanghe, create grazie ad una sapiente posa delle lastre, mostrano le notevoli potenzialità estetiche e decorative di questo materiale.

Anche la scala che conduce al mezzanino presenta le preziose fantasie del granito, esaltando, in questo caso, l’unicità della trama e della marezzatura.

I mobili e gli accessori del negozio si abbinano ai colori della pietra: contenitori, mensole ed espositori hanno linee semplici e fanno risaltare il ricco disegno di Black Horse, senza togliere importanza alla merce esposta.

A completare l’ambiente elegantissimo, balaustre in cristallo, quasi invisibili, ed elementi lineari, come i profili ed il corrimano in bronzo, per definire la geometria complessiva dello spazio.

