HERA – visto nella luce giusta!

Mentre la stella iniziava a brillare per Hera, l’ingegneria elettrica era il centro di interesse. Era il 1934.

Hera si è specializzata nell’illuminazione 16 anni dopo. Da quel momento in poi, la tecnologia di illuminazione è diventata la stella splendente nello sviluppo della vasta gamma di prodotti dell’azienda.

Dagli anni ’30 sono passati “anni luce” e sono state raccolte preziose esperienze. Oggi Hera è uno dei produttori leader nel mercato dell’illuminazione a LED in tutto il mondo. La linea di prodotti di Hera comprende una varietà di prodotti innovativi per mobili, negozi e stand.

I sistemi di illuminazione di Hera sono distintivi, grazie alla combinazione pratica di pura funzionalità e design accattivante. Una spinta innovativa e l’orientamento alla qualità offre a Hera una solida base per il futuro. Hera utilizza la sua forza motrice innovativa in modo da promuovere prodotti sicuri per l’ambiente. Riteniamo che i processi di produzione ecologicamente puliti, la prevenzione degli sprechi e il concetto di riciclaggio pulito siano più importanti che mai.

La filosofia aziendale si basa sul principio secondo cui “siamo soddisfatti solo quando i nostri clienti sono soddisfatti“.

LED-2-Link

Uno dei punti di forza di Hera è pensare a concetti di illuminazione innovativi, come ad esempio il sistema di illuminazione per vetrine LED-2-Link.

Presentazioni speciali di merce e articoli di visualizzazione attirano l’attenzione del cliente sulle caratteristiche e sui dettagli sottili del singolo prodotto. Una corretta illuminazione significa che la luce diventa un fattore chiave. Questo è il motivo per cui il LED-2-Link è stato appositamente sviluppato per accentuare le caratteristiche che rendono speciale un oggetto o un prodotto. Poiché i requisiti variano immensamente, non esistono due presentazioni uguali.



La versatilità ha svolto un ruolo importante durante lo sviluppo del LED-2-Link e al fine di soddisfare le esigenze mutevoli e impegnative nell’allestimento del negozio, il LED-2-Link è stato creato con un design modulare e un’alta qualità della luce per i più esigenti applicazioni.

Sky Window

Con Sky Window Hera porta il sole ovunque e in qualsiasi momento poiché la luce del giorno ha un impatto enorme sul benessere. È un’estensione innovativa della già nota gamma Dynamic White che crea luce naturale grazie ai LED a spettro completo (Sunlike-LED) e un controllo intelligente della luce diurna.

L’atmosfera diurna è realizzata dal cielo 3D simulato e illuminato e dalla radiazione solare collegabile. È possibile ottenere incredibili effetti di luce naturale.



Il controllo della luce intelligente consente il ritmo di 24 ore e, se necessario, anche in modo analogo ai diversi fusi orari in tutto il mondo

www.hera-online.de

by