HERE un concept innovativo, lo store dove le donne sono protagoniste.

Si trova a Milano in Corso Garibaldi 12 il primo store HERE, un “hub” dedicato alle donne con la grande esperienza nel footwear e street style di AW LAB, Insegna del Gruppo BATA.

Lo spazio HERE è di 160 mq., su due piani, con due immense vetrine su strada, ospita le collezioni di sneakers, abbigliamento sportswear e lifestyle dei principali marchi internazionali del settore.

HERE si propone come un “Only Women Hub”, un negozio contenitore di eventi ed esperienze con protagoniste le donne. La location è al centro di Brera, zona ricca di eventi, in particolare durante la Design Week.

Concept e Visual Merchandising

I colori scelti sono il grigio industriale come colore di fondo, con tocchi di bianco e riscaldato da un prezioso oro rosato.

Al piano terra, le pareti presentano alte strutture espositive per sneaker e calzature; il piano superiore, propone altri modelli di sneakers, la collezione su misura Bata per AW LAB, gli accessori, ed il make up di We Make Up, altre collezioni di abbigliamento e un angolo relax con sedute molto confortevole.

L’ingresso è pensato come una passerella interattiva, una catwalk di 5 metri che porta ad un mega videowall: un richiamo al mondo delle sfilate. Il digital totem, al primo piano, è il display di nuova generazione per creare i propri look e condividerli sui social. In HERE saranno le clienti con gli outfit scelti a diventare “brand ambassador” e protagoniste delle campagne di comunicazione.

HERE si propone come contenitore di esperienze, non solo uno store, sono infatti previsti workshop, eventi, shooting, sempre con protagoniste le donne, ed in collaborazione con i brand presenti. In occasione dell’apertura, David Pujolar, General Manager di AW LAB ha detto: “Ci siamo chiesti di cosa la streetwear industry avesse bisogno: di un altro sneakers store? Di un nuovo negozio a Milano? Dell’ennesima “capsule collection”? Il mondo ha bisogno di uno spazio dove le donne possano lasciarsi ispirare da altre donne e discutere di come creare una street culture differente, che parta da loro, non che si adegui a loro.”

di Francesca Zorzetto

Photos courtesy AW LAB by BATA and Meschina

by