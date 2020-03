Sistemi espositivi che migliorano l’esperienza

Dal 1960 ICAS propone soluzioni di arredo per il retail.

Farmacie, ottica, para-farmacie e profumerie sono i principali clienti in Italia e nel mondo. Design, qualità, flessibilità, sono le parole chiave dei prodotti. La sostenibilità è al centro dei valori dell’azienda.

La qualità paga nel tempo, così come la capacità di cogliere gli stimoli ed i cambiamenti del mercato, o meglio dei diversi mercati. Saper ascoltare le esigenze di chi vive il punto vendita, sia il consumatore finale o chi lo gestisce ogni giorno caratterizzano la progettazione e realizzazione di Icas, con una grande e concreta attenzione alla sostenibilità.

Sistemi espositivi di qualità, progettati per essere utilizzati in modi e contesti diversi.

Le strutture espositive si riutilizzano e modificano facilmente e, a fine ciclo, sono disassemblabili per permettere smaltimento e riciclo. Icas è esempio di un reale “Made in Italy”.

L’Azienda esporta in tutto il mondo, ma la produzione avviene esclusivamente in Italia, nella sede di Vaiano Cremasco (Cremona). Le soluzioni di arredamento per negozi proposte da Icas per le loro caratteristiche e flessibilità sono adatte sia nel layout interno che in vetrina. Come emerge da questa intervista al Dott. Umberto Cabini, Managing Director di Icas e Presidente della Fondazione ADI.

Quali sono le tappe della storia di Icas e gli obiettivi dell’Azienda?

La storia di Icas nasce nel 1980, ma ha radici nell’azienda di mio padre che produceva mobili d’ufficio. Scegliamo una nicchia ben precisa: le farmacie, che riusciamo a penetrare rapidamente grazie a ricerca di materiali, innovazione e specializzazione. Già dagli anni ottanta, concetti come etica, sostenibilità, economia circolare entrano nella nostra mission e caratterizzano i nostri prodotti. Un esempio: utilizzare l’alluminio, più costoso, ma riciclabile. Abbiamo ricevuto molti riconoscimenti per la nostra attività, tra gli altri nel 1989 il Compasso d’ Oro di ADI, per il sistema della cassettiera Boomerang, utilizzata per le farmacie che, grazie ai cassetti inclinati permetteva di gestire lo stock per data di scadenza, rispondendo così ad una reale esigenza del farmacista.

Nel 2018 abbiamo ricevuto il Design Management Award dall’Associazione culturale Plana. Abbiamo come obiettivo la qualità: scelta di materiali ecocompatibili, sviluppo di soluzioni belle da vedere, flessibili, brevettate, ergonomiche, con un design che risponde alle necessità degli utilizzatori. La ricerca ed il design sono sempre vincenti nel tempo e generano passaparola tra i clienti. Queste le chiavi del nostro successo in un mercato dinamico e competitivo. Il 65% della nostra produzione è venduta all’estero, permettendoci di avere anche una visione ampia sull’evoluzione del retail.

Quali sono le novità di prodotto?

Ad aprile 2019 abbiamo lanciato e brevettato la Linea Axon LX, struttura disponibile in 2 varianti: la 6.0 e la 7.2. Axon LX 7.2 è un sistema completo, leggerissimo, tutto in alluminio, con struttura a crociera, con cremagliera che permette facilmente di regolare la posizione dei ripiani. Lo stile minimal e lineare che da sempre caratterizza le nostre soluzioni si sposa con l’evoluzione dei concept nel settore farmacie, che va in direzioni di spazi più leggeri, leggibili e cromie neutre nelle strutture, mentre aumenta l’uso della comunicazione o caratterizzazione a parete. Anche Axon LX 6.0 ha un design essenziale, che lo rende adatto a valorizzare spazi diversi con semplicità ed eleganza. Parte integrante del progetto sono gli accessori dedicati e la possibilità di fissare la struttura a parete e a soffitto.

Quali sono i punti di forza dei vostri sistemi espositivi?

Tutta la nostra produzione è caratterizzata da strutture facili da montare e che permettono la massima personalizzazione. I nostri sistemi espositivi facilitano la creazione di percorsi e le differenti finiture (vetro, legno, metallo, plexiglass) individuano le aree caratterizzate da destinazioni d’uso diverse, permettendo al consumatore di orientarsi all’interno del punto vendita.



Le nostre soluzioni rispondono all’evoluzione dei mercati di riferimento e alle esigenze dei nostri clienti. Una gamma completa di accessori arricchisce i sistemi espositivi: porta category, porta blister, separatori per la farmacia, ma anche cuvette per gli occhiali, mensole ed altri supporti. Questo permette di offrire una soluzione completa, coerente ed integrabile nei diversi ambienti, semplificando il lavoro dei progettisti e delle aziende con cui lavoriamo. I moduli possono essere utilizzati sia dalla catena, che ha un suo specifico format, che da un negozio indipendente, così da rispondere alle esigenze di mercati diversi.

