SIGN ITALIA – Comunicare con la luce.

Le insegne luminose identificano il negozio da lontano; il lettering ed i pannelli luminosi sono degli strumenti in grado di comunicare in diversi contesti e settori.

La SIGN ITALIA, con sede a Massafra (Taranto), propone soluzioni su misura, come ben illustrato dall’Amministratore Salvatore Ricci:

“Siamo nati nel 2002, e quest’anno festeggiamo 18 anni di attività. In breve tempo, ci siamo evoluti a laboratorio di produzione per conto terzi; crediamo molto nella ricerca e nello sviluppo e nel testare i prodotti, quindi ci avvaliamo della collaborazione di ingegneri e professionisti esterni.

Il nostro target è il B2B. Puntiamo a costruire relazioni solide e durature con i nostri partner. I punti di forza di SIGN ITALIA sono la ricerca e lo sviluppo, insieme con i test sui nostri prodotti, prima dell’immissione sul mercato.

Cerchiamo anche soluzioni che rispondano alle reali esigenze dei nostri clienti, semplificando ed ottimizzandone i processi. È una grande soddisfazione dire che l’anno scorso (2019) abbiamo avuto una sola richiesta di assistenza.

Altro punto di forza è il coinvolgimento e la relazione che abbiamo con i nostri partner. I settori sui quali puntiamo sono molto trasversali, così come la nostra offerta. Abbiamo proposto prodotti molto particolari per un settore alto di gamma, come la nautica, mentre stiamo anche sperimentando soluzioni con lavorazioni di materiali preziosi, per interni, destinati al lusso.

Abbiamo prodotti “entry level”, come i sistemi Flattex con tessuto, con effetti dinamici o statici. Inoltre, possediamo una grande varietà di soluzioni lettering, come il 2,4 lettere retro-illuminate, più semplici a crescere. A breve, immetteremo sul mercato un nuovo sistema lettering, adatto alle esigenze di allestimento delle vetrine e per gli stand in Fiera. Pertanto, la nostra ricerca all’innovazione, semplificazione e qualità … continua.”

www.signitalia.it

