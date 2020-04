FEVERCAM, le termocamere per il controllo della temperatura delle persone in tutti gli ambienti.

L’Italia sta per riprendere le attività lavorative ed è necessario garantire la sicurezza che tutte le persone in ingresso e in transito negli ambienti chiusi di lavoro e non solo, siano adeguatamente controllate, conformemente alle misure sanitarie previste per contrastare il COVID-19. Uffici, cantieri, banche, negozi, scuole, stazioni, aeroporti, ma anche supermercati, cinema, hotel, luoghi di svago e divertimento: sono tutti ambienti dove l’accesso deve essere tutelato, sull’intero territorio nazionale. Questo farà la differenza nella scelta dei luoghi dove recarsi con maggiore serenità.

FEVERCAM è la nuova gamma di termocamere per il controllo della temperatura, che svolge in maniera automatica e senza l’ausilio di personale dedicato, il controllo su tutte le persone in ingresso e in transito, individuando eventuali sintomi influenzali.

Uno strumento non invasivo, con lettura istantanea e basata su un algoritmo che rileva l’esatta temperatura, analizzando il volto e senza interferire con le persone.

Si tratta quindi di un check autonomo, utilissimo per rilevare i valori anomali – ad esempio sintomi di una lieve influenza, oppure qualcosa di più serio.

Recentemente il Garante per la Privacy ha riconosciuto la necessità dell’uso di questo tipo di strumenti, autorizzando le misure per il controllo della temperatura delle persone nei luoghi di lavoro. Una pratica che è utilissima anche nei luoghi pubblici. Se immaginiamo di recarci in un cinema, un ristorante, un hotel, per tutti noi avere la consapevolezza che ogni frequentatore sia verificato, è prima di tutto garanzia per la collettività e, al tempo stesso, un grande valore aggiunto per l’azienda che lo utilizza, in termini di responsabilità sociale.

Come funziona: sicurezza e tecnologia all’avanguardia

Grazie aFEVERCAM è possibile eseguire una scansione biometrica del volto, abilitando in automatico l’accesso e la registrazione del soggetto. Il nuovo rivelatore ad infrarossi ad alta risoluzione di 1280×1024 pixel consente una precisione senza eguali. Massima affidabilità e stabilità nel tempo e tengono conto di ogni condizione e variabile, con un ottimo rapporto qualità/prezzo

Attraverso sistemi software di ultima generazione e una tecnologia brevettata, FEVERCAM garantisce un flusso di tracciamento dati continuo e di alta precisione, in grado di controllare e prevenire il contagio del Coronavirus. Le termocamere rappresentano infatti il supporto ideale per rilevare soggetti con potenziale stato febbrile, anche con ingenti flussi di individui in movimento.

Per i prodotti FEVERCAM è in corso la richiesta del credito d’imposta pari al 50% del loro costo, nei termini e condizioni previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 64 e nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 art. 30.

www.fevercam.it