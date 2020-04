LAPIS – Sistema di sedute e coffee table per outdoor e indoor in sintonia con la natura.

Il marmo diventa sasso in un gioco di proporzioni stranianti.

Ispirato alle forme della natura, Lapis è un sistema di sedute e coffee table, realizzato in marmo Statuario alleggerito di SA.GE.VAN. Marmi che rievoca fedelmente le forme naturali dei sassi.

Essenziale e funzionale, Lapis è ideale per gli spazi outdoor, la collezione infatti permette di disegnare oasi di privacy o di convivialità di grande personalità fondendosi con il paesaggio. Si presta comunque perfettamente anche ad arredare ambienti indoor, sia home che contract.

Lavorati dai professionisti locali del marmo, le sedute e i tavolini sono studiati in diverse forme e in 4 differenti misure e sono disponibili anche nella versione con ruote per facilitarne lo spostamento in caso di necessità.

Design Natascia Bascherini

SA.GE.VAN. Marmi trasforma a Carrara i marmi che la Gemignani e Vanelli Marmi estrae dalla cava Calocara 102: aziende diverse accomunate da un fil rouge familiare e dal costituire insieme la filiera corta del marmo. Un’organizzazione produttiva che coinvolge aziende del territorio locale come laboratori, artigiani, progettisti e Università per le indagini teorico-sperimentali volte a recuperare all’uso tutto quanto si estrae dalle cave. SA.GE.VAN. Marmi si rivolge ad architetti e progettisti, trasformatori, grossisti e a real estate di tutto il mondo che possono trovare nell’azienda un partner in grado di offrire un’ampia scelta di marmi di primissima qualità e un personale altamente qualificato e di lunga esperienza, che segue il cliente sin dalle fasi di progettazione o di scelta.