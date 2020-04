Un taglio di luce, essenziale ed elegante, che disegna in modo deciso e discreto soffitti e pareti, per sottolineare geometrie o suggerire simmetrie.

Mark – il primo progetto di illuminazione disegnato da Matteo Italia di Italia and Partners, che inaugura la sua collaborazione con Panzeri – è un incasso rettangolare con emissione di luce indiretta e perciò molto morbida.

Interpreta il concetto di incasso, tipico di un prodotto nato per scomparire, e lo ribalta, giocando con una cornice volutamente molto visibile.

È proposto in tre dimensioni – 30, 55 e 80 cm. – e in tre diverse finiture: oltre al classico bianco e al nero, la cornice è disponibile nella versione bronzo, ottone satinato e titanio.

“L’ho pensato fin dall’inizio in queste differenti, raffinate versioni”, commenta Matteo Italia, “con l’obiettivo di dare personalità a una tipologia di prodotto tradizionalmente destinata a scomparire nel soffitto, oltre che per suggerire ad architetti interior designer una possibilità in più di giocare, in abbinamento o a contrasto, anche con questo elemento.”

Mark lascia il segno negli ambienti che illumina, grazie alla preziosità delle finiture disponibili che consentono ricercati abbinamenti con il progetto di interior, con i dettagli e le palette cromatiche che caratterizzano i diversi ambienti. “Siamo sempre stati molto attenti alla parte illuminotecnica, alla cura della luce”, sottolinea ancora Matteo Italia, “anche e soprattutto dal punto vista emozionale. Nei nostri progetti c’è sempre il taglio di luce nel soffitto, la gola nera che è diventata nel tempo un segno distintivo, una nostra firma. E anche Mark nasce dalla volontà di lasciare il segno, di richiamare questo taglio nel soffitto così tipico dei nostri progetti.”

Ideale a soffitto e perfetto a parete, come segnapasso, può essere installato anche in presenza di profondità d’incasso minime, grazie alle sue dimensioni ridotte. Il corpo illuminante, infatti è in assoluto tra i più bassi sul mercato, con solo 3,2 cm di spessore.

“Abbiamo lavorato molto sulla funzionalità, per ottenere uno spessore il più possibile ridotto”, conferma Matteo Italia, che sottolinea inoltre l’attenzione rivolta ad ottenere la massima semplicità di installazione. Mark, in modo molto semplice e immediato, si installa infatti grazie a sole due mollette.

Curato in ogni dettaglio, semplice e innovativo, Mark non passa inosservato. Riesce a dare un tocco di personalità ad ogni progetto illuminotecnico, sia in ambito contract, dove il suo utilizzo come segnapasso può esprimersi al meglio, che in contesti residenziali, grazie alla capacità di dialogare, con la stessa efficacia ed armonia, sia con ambienti classici che contemporanei.

www.italiaandpartners.it