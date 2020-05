Concept Store GEIJOENG Shenzhen.

Geijoeng, marchio di abbigliamento femminile, ha recentemente aperto un concept store a Shenzhen.

Il design della boutique, che copre una superficie di 120 mq., esplora l’interattività tra materiali, trasmissione della luce, trasparenze, riflessi e tessuti.

Gli architetti di Studio 10, in collaborazione con i designers del brand, hanno qui ricreato uno spazio in una sorta di dimensione cosmica irreale, proprio in linea con la stravaganza del marchio Geijoeng; infatti, l’ambiente presenta una stratificazione di materiali riflettenti, traslucidi e trasparenti abbinati con il tendone di velluto verde (del marchio e designer belga Kvadrat/RafSimons), insieme ad una ben calibrata illuminazione artificiale.

Il corridoio d’ingresso e la vetrina espositiva sono rivestiti con mattoni realizzati in vetrocemento, che si oppongono alla pavimentazione verde terrazzo; nuove composizioni e proiezioni degli interni sono date dalla parete specchiata, dalla balaustra in vetro sullo sfondo e dal soffitto riflettente; i passaggi vengono definiti da basamenti lapidei verde, colore che si rifrange sugli elementi strutturali in vetromattone argentato situati lungo il perimetro.

L’area adibita ai camerini/prova si integra nella boutique quale palcoscenico teatrale, delimitati da solidi tubi in acrilico, e protetti da una tenda oscurante in velluto verde. Le appenderìe regolabili a diverse altezze sono realizzate con barre acriliche e collegate tra di esse tramite giunzioni in metallo a formare ponteggi; blocchi in marmo verde fungono sia da appoggio per le aste acriliche che da componenti d’arredo, quali funzionali display o sedute.

Il minimalismo del design degli interni è completato dal rivestimento pavimentale in terrazzo verde con conglomerato in marmo verde scuro e bianco, proprio a determinare il concept del marchio in un connubio di materiali ed artigianalità.

Client GEIJOENG

Location The Coastal City, 2/F, Nanshan, Shenzhen, China

Area 120 sqm

Design Consultant Studio 10 www.studio10.co

Principal-in-charge Shi Zhou

Design Team Cristina Moreno Cabello, An Huang, Chunhui Mo, Zixia Huang, Yue Yu (intern), Feifei Chen (Project Assistant), Jiaxiao Bao(Project Assistant)

Photos courtesy Chao Zhang

by AN shopfitting magazine no.156 ©