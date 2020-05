Decorazione cromatica ad effetto acidificato per pavimenti.

Acid Stain: cromie metalliche regalano unicità e originalità agli spazi.

Il pavimento acidificato è in pratica un vero e proprio “pavimento su misura” che viene disegnato e realizzato in base alle esigenze finali del progettista e del cliente. I pavimenti acidificati sono creati mediante l’utilizzo di particolari acidi a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente il colore per produrre effetti di colore unici e permanenti.

Gli acidi Ideal Work creano effetti di colore variabili, variegati o traslucidi molto simili alle sfumature della pietra naturale o l’aspetto invecchiato di una patina consunta dal tempo. Il risultato è unico per ogni superficie e non può essere duplicato con altri materiali coloranti. Pavimentazioni in calcestruzzo perdono la loro apparenza banale e assumono una bellezza ricca e naturale.

PER SUPERFICI ORIGINALI, NON DUPLICABILI

La tecnica dell’Acid Stain prevede l’utilizzo di particolari acidi a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente il colore, con effetti di colore unici e permanenti. Grazie a questa reazione chimica gli acidi Ideal Work diventano parte della superficie e non sono quindi soggetti a dissolvenza, intacco, screpolatura o spellatura, acquisendo la stessa resistenza del calcestruzzo. Trattamento applicabile alle superfici in Microtopping® e Nuvolato Architop®.

BELLEZZA POLIEDRICA, SPAZI UNICI

Gli effetti di colore originati sono variabili, variegati o traslucidi dando un aspetto molto naturale o al contrario molto “vissuto”. Le moltissime combinazioni di colore disponibili e le nuvolature più o meno accentuate, create artigianalmente dai posatori autorizzati, sono in grado di connotare gli spazi, regalando un tocco distintivo di vera bellezza.

ISPIRAZIONI CONTEMPORANEE

Raffinata e originale, la superficie così trattata sa regalare idee molto attuali ad architetti, designers ed arredatori per la progettazione di vari ambienti, dalla casa, a locali pubblici, uffici di rappresentanza, negozi, show-room, padiglioni espositivi, hotel e centri commerciali; negli ambienti eno-gastronomici sa regalare calore e un ‘atmosfera perfetta per la degustazione. Ideale per tutti gli spazi ampi che richiedono pavimentazioni resistenti e di facile manutenzione.

AMBIENTI SANI E SICURI

Una superficie trattata con questa tecnica è atossica, anallergica e non emette sostanze nocive: una volta concluso il trattamento di acidificazione infatti, i sali coloranti diventano inattivi ossia la superficie non è più soggetta a reazioni chimiche. Per la massima sicurezza di adulti e bambini.

BELLEZZA DA VIVERE, ANCHE IN ESTERNO

La superficie formata dai coloranti divenuti parte integrante del calcestruzzo, presenta elevata resistenza abrasiva e durabilità. Resistente all’acqua ed agli agenti atmosferici, è impiegabile anche per abbellire l’esterno; la stessa superficie può sopportare anche il traffico veicolare, poiché lo spessore viene stabilito in base alle necessità di portata.

ANTI-MACCHIA e ANTI-GRAFFIO

Un esclusivo ciclo protettivo conserva al meglio l’effetto materico del prodotto, rendendo al contempo la superficie molto resistente alle macchie comuni. Facile da mantenere e pulire.

www.idealwork.it