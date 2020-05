Design International Foundation presenta Food Court Remastered.

In questo periodo di forzato “distanziamento”, Design International ha deciso di “rilanciare”, mettendo in gioco la propria passione e la propria creatività al servizio della formazione e della ricerca. Sono questi i principi ispiratori di Design International Foundation, Ente no profit in corso di costituzione, patrocinato dal gruppo Design International, studio di architettura multidisciplinare specializzato nella progettazione di architetture e master plan ad uso misto.

Come prima iniziativa, DI Foundation presenta Food Court Remastered.

Oggi i retailer e developer di tutto il mondo si trovano ad affrontare la più grande sfida di sempre a causa dell’emergenza COVID-19 che ha colpito tutto il mondo: DI Foundation vuole essere uno strumento attivo e propulsivo per sostenere e supportare tutti gli operatori nella individuazione di nuove modalità per stare insieme in sicurezza. In quale modo gli operatori nei vari Paesi affrontano e rispondono alle esigenze dei loro clienti, delle loro comunità e del loro stesso business? La cosa di cui siamo tutti certi è che la messa in sicurezza delle persone sia diventato di enorme importanza e che, lavorando insieme, si possono trovare soluzioni valide che si spingono oltre il termine (che si spera breve) dell’emergenza.

Come spiega Gianluca Gerosa, Presidente in pectore di Design International Foundation: “La chiave in questo particolare momento – in cui i luoghi di ospitalità, shopping, ristorazione e intrattenimento stanno gradualmente riaprendo le loro porte al pubblico – consiste nel garantire la sicurezza senza compromettere l’esperienza del visitatore e il coinvolgimento della comunità”. Continua Gianluca Gerosa: “Con gli architetti di Design International, attivi nella creazione di luoghi di aggregazione in cui si vivono esperienze, abbiamo pensato ad un servizio che potesse aiutare il settore del Retail & Leisure in questo periodo storico particolarmente complesso. Lo abbiamo chiamato: Food Court Remastered”.

Design International Foundation ha sponsorizzato l’iniziativa Food Court Remastered, un servizio di consulenza, fornito da Design international, che consente ai proprietari dei malls, parchi commerciali, high streets e factory outlets di riconfigurare le food court delle loro proprietà secondo le regole imposte dalla gestione del COVID-19, ovunque si trovino nel mondo.

In linea con la corporate social responsibility ed ai valori etici della Fondazione, Design International offre una consulenza gratuita di un giorno per 300 food courts: il numero non è casuale e rappresenta i progetti realizzati da Design International nel corso dei suoi cinquantacinque anni di storia, una sorta di restituzione e ringraziamento al settore.

Per richiedere il servizio di Food Court Remastered basta compilare il modulo inserito sul sito www.designinternational.com/giveback , disponibile dal 12 maggio ’20.

A seguire, Food Court Remastered diventerá parte integrante di una App dedicata al miglioramento qualitativo del Customer Journey in luoghi caratterizzati da grandi flussi del pubblico.

Davide Padoa, CEO di Design International e membro di diverse associazioni internazionali legate al retail e leisure, conclude: “L’App, denominata Customer Journey Experience, fornirá un servizio che aiuterà i visitatori a pianificare la loro visita nei luoghi che progettiamo. Potrà essere utilizzata dai proprietari, dai retailers e dai gestori, ed é stata pensata per migliorare l’esperienza prima, durante e dopo la visita, con una prospettiva di utilizzo che andrá ben oltre l’emergenza COVID-19. In futuro potrà essere utilizzata per collegare promozioni, eventi, la gestione dei flussi e per pianificare esperienze individuali e personalizzate, mettendo le persone e la qualità del loro tempo al centro dei luoghi che progettiamo“.

Design International è uno studio di architettura internazionale con sede a Londra, Milano, Shanghai e Dubai. www.designinternational.com

Design International Foundation è stata creata per guidare l’innovazione nell’architettura e nel design attraverso la ricerca e l’educazione. Ha sede presso il DI Campus di Milano.