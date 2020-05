PROVEX annuncia l’avvio della nuova linea di produzione PROsalus dedicata ai pannelli divisori protettivi in vetro.

Provex – azienda sinonimo di competenza progettuale e capacità innovativa nel settore delle cabine doccia e accessori per l’ambiente bagno – si distingue per una produzione di assoluta eccellenza, vero punto di incontro tra estetica e tecnologia, riconosciuta in Italia e nel mondo come espressione del Made in Italy più puro.

L’Azienda, in virtù dell’approccio dinamico che la contraddistingue e con l’obiettivo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, ha messo in campo il suo profondo know-how nel taglio del vetro – acquisito in 45 anni di esperienza – per avviare la nuova linea produttiva di pannelli divisori protettivi PROsalus: soluzioni funzionali caratterizzate da elevati standard qualitativi, massima attenzione al dettaglio, dalle linee pulite ed eleganti, in grado di garantire sicurezza e benessere.

Infatti, in un periodo dove prendersi cura di sé e degli altri è diventato indispensabile, sono state messe a punto una serie di barriere protettive, ideali per strutture pubbliche o private: ambienti di lavoro, uffici, strutture ricettive, reception di alberghi, casse per catene di negozi e per tutte le attività aperte al pubblico, dove è necessario distanziare le persone.

La linea comprende diverse proposte, progettate per affrontare la “Fase 2” in totale sicurezza, rispettando le normative igienico-sanitarie di prevenzione.

L’elevata qualità è garantita dal vetro temperato di sicurezza da 6 mm che, rispetto a un pannello in plexiglass, assicura indiscutibili vantaggi: facilità di pulizia e igienizzazione, solidità, antigraffio, trasparenza e brillantezza inalterata nel tempo, anche se frequentemente sanificato con prodotti disinfettanti.

È disponibile un’ampia scelta di serigrafie e, per tutti i modelli, l’installazione prevede un montaggio semplice con bi-adesivo di alta qualità, senza bisogno di alcun avvitamento.

Inoltre, grazie alla straordinaria capacità dell’Azienda di lavorare sul fuori misura, è possibile richiedere anche soluzioni personalizzate in grado di soddisfare ogni esigenza pratica ed estetica. Provex offre la possibilità di un sopralluogo per il rilevamento misure e per fornire la propria consulenza.

Come tutti i prodotti Provex, anche i pannelli divisori sono sottoposti a severi test di sicurezza tecnico-funzionale e durata, oltre a numerose prove di resistenza all’urto e di rottura, per garantirne la straordinaria affidabilità.

È importante evidenziare che questi articoli rientrano nelle agevolazioni fiscali attraverso un credito d’imposta nella misura del 50% in riferimento all’articolo 64 DL 18 del 17/03/2020.

