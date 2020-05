Progetto Ristorante DA YA LI ROAST DUCK Chengdu.

Il ristorante Da Ya Li Roast Duck di Chengdu, progettato dall’architetto Wu Wei dello Studio IN • X, incarna uno spazio dedicato alla ristorazione, integrando al suo interno sia la tradizione culinaria asiatica che quella più sofisticata di Pechino.

Con questa realizzazione l’architetto ha voluto raccogliere la duplice sfida di valorizzare un brand che vanta oltre 20 anni nella preparazione di antiche ricette di piatti orientali e di promuovere la cultura del cibo locale.

Il design si è particolarmente incentrato sull’architettura originale cinese, nella quale spicca il colore rosso: colore considerato portafortuna per eccellenza che si ritrova un po’ ovunque, anche nei sapori piccanti come, ad esempio, quello del peperoncino essiccato. Questo colore, così carico di significato, tanto da essere presente, in primis, sulla bandiera nazionale, è stato ampiamente utilizzato per la lavorazione degli interni dell’ambiente.

Impattante il rivestimento a soffitto fatto di legno di rattan intrecciato che sostiene le griglie di separazione delle varie postazioni, quelle adibite al servizio ed alle consumazioni. L’intensità del caldo colore rosso viene mitigata da porzioni di pareti in mattoni e piastrelle effetto brunito, oltre che da una pavimentazione in pietra nera, che in un delicato equilibrio creano, sì, l’atmosfera metropolitana, ma in grado di integrarvi anche un’architettura organica, in simbiosi con i materiali naturali.

A rompere i classici confini della sala ristorante, infatti, si insinua, come un serpente, una struttura in rattan che ricopre una scala e si estende a formare uno spazio sospeso, una terrazza, in grado di accogliere gli avventori in una sorta di “casa sull’albero”: un rifugio dove stare tranquilli ed osservare tutto dall’alto.



Una saletta privata, destinata alla consumazione del tè che riprende le tonalità del rosso, è separata da una porta scorrevole in bambù intrecciato in un’atmosfera imponente, massiccia eppure regale.

Location Vanke Tianhui, Chengdu, China

Design company IN • X

Chief designer Wu Wei

Design Team Jia Qifeng, Liu Chenyang, Jia Chenjuan, Jin Shengxu, Ying Zheguang

Project planning Lele Brand Strategy

Area 1480 sqm

Photos courtesy Shi Yunfeng

Fondatore e direttore creativo di IN • X , con sede a Pechino, specialista nella progettazione di locali commerciali e ristoranti, è stato incaricato per lo sviluppo di noti ristoranti cinesi ed ha stretto collaborazioni strategiche con diversi brand. Il servizio accurato di architettura dello Studio spazia tra le diverse tipologie della ristorazione per la realizzazione di ambienti in grado di trasmettere il giusto feeling tra la distribuzione spaziale, il gusto e la vista.

