Soluzioni per la misurazione della temperatura corporea.

Checkpoint presenta SmartTemperature, la nuova soluzione per la misurazione esatta della temperatura corporea.

Le aziende di tutto il mondo stanno rispondendo alla crescente necessità di proteggere dipendenti e clienti. La tecnologia che riuscirà a fornire ai manager indicazioni concrete, permetterà alle aziende di essere riconosciute per il proprio approccio responsabile e attento nel garantire ai clienti la massima tranquillità e sicurezza, in questo critico contesto.

Checkpoint Systems – leader mondiale nelle soluzioni source-to-shopper – ha lanciato SmartTemperature, la soluzione che permette di inviare in tempo reale e con precisione estrema degli allarmi quando vengono rilevate temperature corporee elevate.

SmartTemperature utilizza sensori AI per la misurazione della temperatura facciale, abbinati ad algoritmi di analisi intelligenti, per valutare rapidamente se un individuo ha la febbre, da 4 metri di distanza.

Tramite il monitoraggio rapido delle temperature allargato ad un massimo di 10 persone alla volta e con una precisione fino a -/+ 0,3°C, la soluzione rileva la temperatura del volto dell’individuo aiutando a ridurre al minimo i falsi allarmi. Il sistema emette un allarme audiovisivo nel momento in cui rileva temperature alte e trasmette il dato agli addetti su tablet o desktop, abilitandoli a prendere quindi precise decisioni in tempo reale, ai fini di rafforzare le misure di sicurezza.

Inoltre, se utilizzata in combinazione con la piattaforma cloud-based HALO di Checkpoint, SmartTemperature permette di accedere tramite cloud a dati utili ad effettuare analisi avanzate sulle tendenze di acquisto nelle varie sedi, contribuendo a monitorare e a soddisfare anche le esigenze di conformità alle disposizioni governative in materia di prevenzione. Consente, inoltre, di modificare i limiti di soglia se necessario.

Alberto Corradini, Business Unit Director Italy di Checkpoint Systems, ha dichiarato: “La pandemia COVID-19 ha cambiato il modo in cui viviamo, viaggiamo, facciamo acquisti… Molte aziende si chiedono oggi: Quali sono le migliori pratiche che posso mettere in atto nella mia sede, nei punti vendita, negli uffici, nei magazzini e in tutti i luoghi di lavoro, per garantire la sicurezza dei miei dipendenti e dei miei clienti? In questa fase in cui alcune aziende rimangono chiuse e altre invece sono operative, stanno riflettendo su come tutelare i propri dipendenti e clienti, oggi e in futuro. Sostenendo il loro impegno nel creare un luogo di lavoro e di shopping più sicuro, più pulito e più sano, la nostra nuova soluzione SmartTemperature fornisce agli utenti letture accurate e in tempo reale della temperatura del volto per identificare e ridurre i rischi e garantire un ambiente sicuro per tutti“.