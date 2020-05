Wonder Machine: a Milano il nuovo pop-up di Sergio Rossi.

Sergio Rossi riapre le sue porte a Milano con una nuova identità e inaugura il suo primo pop-up in Via Montenapoleone 1.

Nasce così Wonder Machine: uno spazio che, traendo ispirazione dall’installazione di Gary Card presentata durante la MFW di febbraio 2019, invita a sognare con le collezioni del Brand, catapultando il cliente in una suggestiva fabbrica di calzature, moderna e sofisticata.

Il progetto dichiara una femminilità ironica, dall’allure contemporanea, che viene espressa da una scenografia total nude, sognante e magica come il mondo di Sergio Rossi. Un’ambiente intimo, dove le pareti sono interamente ricoperte di scatole Sergio Rossi che si trasformano in mensole e display; al centro un grande scivolo che si sviluppa su 5 metri di altezza e collega lo store ai magazzini, facendo recapitare così le calzature direttamente al cliente – un’allusione al Magic Kindgom, la fabbrica di San Mauro Pascoli, cuore pulsante e anima del Brand, che seguendo tutte le norme di sicurezza per gli artigiani ha riaperto a inizio maggio. Una relocation importante che rappresenta un tributo alla città di Milano e alle sue donne e trova la sua massima espressione in un hub digitale, per non smettere mai di esplorare la fantasia e i desideri.

“Voglio guardare al futuro con positività e innovazione” – ha dichiarato Riccardo Sciutto, CEO di Sergio Rossi – “per questo sono orgoglioso di inaugurare una hub digitale nel cuore di Milano, in un momento in cui è necessario muoversi in maniera nuova, con flessibilità e curiosità”.

www.sergiorossi.com