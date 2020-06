BODYFRIEND apre in Italia il primo Flagship Store

Healthcare deluxe per una nuova modalità di relax.

Ha aperto in questi giorni a Milano in via Manzoni, una delle vie più rinomate della città, cuore pulsante della moda e del lifestyle, il primo flagship store italiano di Bodyfriend, marchio coreano leader mondiale nell’healthcare deluxe.

Bodyfriend è un brand specializzato nella produzione di Massage Chair all’avanguardia dal design innovativo e dall’alto tasso tecnologico, in cui il connubio tra ingegneria avanzata, design e tecnologia medicale ha permesso di creare un prodotto unico nel suo genere, in grado di assicurare un’esperienza completa di benessere fisico e mentale.

Il negozio, situato in una zona strategicatra Piazza Cavour e Piazza della Scala e realizzato dagli architetti Laura Maria Vignati e Mi Young Chang dello Studio di Milano Borgonuovo 4 Consulting, è stato studiato per creare un’oasi di totale relax a disposizione dei visitatori e per valorizzare al meglio le Massage Chair. La filosofia di well-being promossa dal brand si coniuga alla perfezione con l’eleganza degli spazi, una perfetta armonia che introduce un nuovo concept di interior design. All’interno dello store le poltrone potranno essere ammirate da vicino e provate con l’aiuto del personale altamente specializzato, per vivere l’esperienza Bodyfriend a 360°.

“Dopo Shanghai, Los Angeles, Hanoi e Parigi abbiamo deciso di aprire uno store in Italia, a Milano, perché la città è in tutto il mondo sinonimo di lifestyle, moda e design e rappresenta per noi un trampolino di lancio per tutto il mercato occidentale. Se l’investimento darà i risultati che ci aspettiamo, procederemo con la seconda apertura, sempre lungo il territorio italiano” – commenta Jason Lee, CEO di Bodyfriend Europe.

I diversi modelli di Massage Chair presentano una varietà di impostazioni e programmi personalizzati che aiutano a stimolare la circolazione sanguigna e il rilassamento mentale, a ridurre lo stress muscolare e a favorire una corretta induzione del sonno. Le poltrone sono tutte provviste di scansione automatica che analizza la morfologia dell’utente per offrire così il massaggio più adatto possibile fra sei diverse tipologie ispirate alle tecniche tradizionali: a mano, a percussione, a pressione, combinato, ritmato, per tamponamento.

La Pharaohs II, la più raffinata ed elegante della gamma, offre un massaggio personalizzato in ogni minimo dettaglio insieme al comfort e al lusso di materiali pregiati. La Phantom II si ispira alle poltrone di un volo in prima classe e stabilisce nuovi standard di benessere. I rulli simulano accuratamente diverse tecniche di massaggio tradizionali e offrono un’esperienza unica. La LBF-750, progettata in partnership con Automobili Lamborghini, è una vera e propria “macchina del benessere” di ultima generazione che abbina una tecnologia avanzata e un design d’avanguardia per il raggiungimento del proprio equilibrio psico-fisico. Il modello Palace si ispira al mondo della nautica per garantire un oceano di benessere, un trattamento corpo completo che presta particolare attenzione a gambe e piedi. La poltrona Elizabeth è la compagna ideale per il proprio benessere quotidiano, il modo perfetto per trarre piacere da un massaggio. La Hugchair, frutto di una collaborazione speciale con la Marvel, si ispira a leggendari supereroi come Iron Man e Captain America per offrire un’esperienza sensoriale unica su misura e un pizzico di intrattenimento durante il relax, una poltrona progettata per risvegliare i superpoteri nascosti.

Lo store Bodyfriend, al 43 di via Manzoni, è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.30. Il personale garantisce il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per offrire ai propri clienti un ambiente controllato e accogliente. Per vivere al meglio e provare in totale serenità i benefici offerti dalle poltrone massaggianti Bodyfriend, viene messo a disposizione un kit di protezione specifica (mani, piedi e corpo).

www.bodyfriend.it