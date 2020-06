Boutique BREITLING Londra.

La nuova boutique Breitling, marchio prestigioso dell’orologeria svizzera legato all’aviazione, è situata a Londra, in Regent Street, una delle destinazioni dello shopping di fama mondiale.

La Breitling Townhouse è la più grande d’Europa e presenta un eccezionale progetto di design, unico del suo genere.

Distribuita su una superficie di 210 mq, occupa due piani e mezzo, con un mezzanino, incarna la moderna interpretazione di un loft in grado di offrire un ambiente confortevole ed allo stesso tempo sofisticato, dove scoprire i più elaborati segnatempo professionali.

INTERIOR DESIGN

Gli interni sono ispirati al design industriale della metà del XX secolo, reinterpretati in chiave moderna, dove gli arredi, complementi e dettagli, tutti eseguiti artigianalmente, enfatizzano le collezioni di cronografi e i ricercati strumenti di misurazione di Breitling; al piano terra, vetrine a vista in ferro e legno, dal sapore industriale, con nere griglie in metallo e barre verniciate del classico giallo, ospitano i modelli più significativi.

Al piano inferiore, un tavolo da biliardo realizzato su misura, con teche espositive, campeggia nel loft con bar e lounge della Maison. Ovunque, si respira il mondo ultracool del marchio, in un mix di arredi in noce, rifiniti a mano, con elementi e particolari che ricordano i vari settori professionali di impiego degli orologi, come le eliche di aereo, un ciclomotore, tavole da surf.



L’estetica globale della boutique è accentuata dalle caratteristiche architettoniche originarie della Townhouse, lasciate intatte: immense pareti con mattoni a vista divise da colonne in cemento, ampie vetrate, alti soffitti contrapposti a pavimentazione in scurissimo rovere, che abbinati a complementi di design in ottone, metallo e pelle aumentano la visual communication.

ILLUMINAZIONE

L’illuminazione è fornita sia da un sistema di faretti su cavo a binario che incrementa e favorisce la visualizzazione degli elementi decorativi originali, che da lampade a soffitto moderno-vintage, a dare la sensazione contemporanea e confortevole del loft urbano. Gavin Murphy, AD Breitling del Regno Unito, soddisfatto, commenta: “Questa iconica location londinese che custodisce il patrimonio degli esclusivi orologi tecnici Breitling presenta un ambiente elegante, alla moda ed informale perfettamente in linea con il mood della nostra clientela.”

BREITLING

Breitling è un’azienda svizzera fondata nel 1884. Marchio affermato in tutto il mondo per gli orologi di alta precisione, il suo ruolo pionieristico nello sviluppo del cronografo da polso ed il suo impegno per l’eccellenza del design. Con la storica associazione con le aeronautiche militari, Breitling ha condiviso i momenti più belli della conquista del cielo. Rinomato per il suo spirito di innovazione, ha anche guadagnato un posto di privilegio nel campo della scienza, dello sport e della tecnologia. Breitling produce internamente i propri movimenti e la qualità di ogni orologio è confermata dal suo status dal certificato di cronometro COSC, prodotto in Svizzera.

