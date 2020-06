Executive Master “Retail Design & Visual Merchandising

Giunto alla sua VIII edizione, torna l’Executive Master in Retail Design & Visual Merchandising, un appuntamento ormai consolidato della formazione di Retail Institute Italy, quest’anno in una veste completamente rinnovata sia nel formato che nei contenuti.

Il Master avrà inizio dall’1 ottobre 2020 presso la sede di Retail Institute Italy in Corso Europa 5, Milano.

L’Executive Master prevede cinque lezioni in aula e un Retail Tour conclusivo. Durante il corso, i partecipanti avranno modo di sviluppare e consolidare le loro conoscenze e competenze sia in ambito di Retail Design che in Visual Merchandising, al fine di comprendere come lo store possa diventare un luogo di esperienze ed emozioni per il consumatore, e allo stesso tempo raccontare efficacemente i valori della marca.

Attraverso lezioni frontali, che si alterneranno all’analisi di case studies e esercitazioni pratiche, si esploreranno diversi temi: le fasi di progettazione del punto vendita, lo storytelling della marca, la shopping experience, la customer journey, le strategie di multicanalità & omnicanalità, la comunicazione instore, le tecniche di Visual Merchandising e di Neuromarketing, ponendo particolare attenzione al ruolo dello store come luogo di valori, in particolare in termini di innovazione e sostenibilità.

Inoltre, nel programma dell’Executive Master si apriranno spazi di riflessione e condivisione su quanto l’emergenza Covid-19 abbia impattato sulle strategie aziendali e le nuove aspettative dei consumatori.

La docenza delle aule è affidata a docenti, consulenti e manager provenienti da aziende leader di settore di livello nazionale e internazionale.

OBIETTIVI

– Integrare le competenze professionali dei partecipanti in ambito Retail Design & Visual Merchandising;

– Identificare le tendenze emergenti e consolidate nel Retail per individuare spunti utili da applicare all’interno della propria realtà aziendale;

– Apprendere le metodologie e i processi che consentono di trasformare il punto vendita in uno spazio che trasmette i valori e l’identità del brand;

– Comprendere il valore aggiunto dato dall’utilizzo dei materiali sostenibili sulla brand reputation aziendale;

– Delineare possibili cambiamenti di mercato e consumo post Covid-19.

DURATA E STRUTTURA

Da ottobre 2020 a dicembre 2020 *

5 lezioni + Retail Tour

Location: Sede Retail Institute Italy

Orario lezioni: 9.30 – 17.30

* Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, l’Associazione si riserva il diritto di posticipare l’inizio previsto delle lezioni.

Per maggiori informazioni formazione@retailinstitute.it