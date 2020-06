Gioielleria NIWAKA Tokyo Ginza.

Il flagship store del brand di gioielli NIWAKA di Kyoto è stato realizzato da GARDE Co., Ltd., lo Studio internazionale di interior design che vanta progetti nel settore del retail ed immobiliare, strutture ricettive e grandi aree commerciali.

Gli architetti di Garde, avvalendosi di competenze professionali ed innovative tecnologie, hanno progettato questa raffinata gioielleria per NIWAKA.

Il concept store, sviluppato in sinergìa con la direzione artistica del brand giapponese, ha dato vita ad una boutique a sei piani che incarna l’immagine e le tradizioni tipiche del territorio asiatico. La facciata esterna si caratterizza per i pannelli luminosi che, da cima a fondo, la rivestono completamente, diffondendo e distribuendo effetti di luce in modo astratto, a ricordare i riflessi prodotti dal glicine: la pianta che simboleggia l’amicizia e la disponibilità.

Il layout di ogni piano è contraddistinto da un particolare tema di design che integra audacemente grafiche tradizionali ed arredi dell’architettura giapponese.

Un ambiente accogliente dal design tradizionale e contemporaneo

La semplice geometria dell’ingresso introduce al primo piano: caldo ed ospitale. Qui, prevalgono i toni chiari e scuri dei vari materiali naturali; notevole l’impiego di elementi di design giapponese come i delicati separè e “shoji” (pergamene traslucide su cornici reticolari) situati nell’area della reception. Originale è il soffitto a cassettoni, recuperato da un vecchio edificio, dal quale emerge un lampadario con composizione di luci a canne asimmetriche che ricordano i racemi del glicine; l’illuminazione si concentra sulla sottostante vetrina espositiva dalla base ondulata e dai piani rivestiti in tessuto broccato di Kyoto Nishijin color glicine.

I tre successivi piani sono completamente dedicati ai gioielli per il matrimonio: ampi e sofisticati spazi, ciascuno dal proprio distinto design. La postazione centrale è occupata dalla vetrina espositiva ai cui lati sono organizzati tavoli e poltroncine per le contrattazioni.

Secondo piano – uno spazio dalle grate in legno

Il secondo piano abbraccia lo stile “machiya”, cioè quello delle tradizionali abitazioni in legno del Giappone. Gli interni di quest’area sono stati abilmente ricoperti dalle tipiche grate in legno, a creare l’effetto ottico di separazione; questo motivo, a sottili doghe ondulate, è stato usato anche per schermare l’illuminazione centrale.

Terzo piano – contrasti di tinte bianche e viola

L’ambiente trasuda della classica architettura di interni giapponese: bianchi e luminosi pannelli shoji (telai in legno coperti di carta di riso) alle pareti si alternano a superfici tinteggiate di viola.

Quarto piano – cascata di grappoli di gocce di cristallo

L’espressione del lusso giapponese si estrinseca nell’unione di vari elementi e strutture in legno bianco magistralmente rischiarate dalla luce diffusa del sontuoso lampadario composto da oltre 600 pendenti in cristallo lilla.

Quinto piano – il mondo dell’alta gioielleria

L’ambiente ispirato alla foresta di bambù di Kyoto, è qui riprodotto dal mix di pareti di carta giapponese ripiegata a mano e pareti in tessuto broccato Nishijin; accanto all’area centrale sono stati ricavati tre salottini destinati a trattative private dei più esclusivi gioielli Niwaka.

GARDE

Lo Studio giapponese Garde, specializzato in interior design e branding, opera nel settore del retail, per la realizzazione di uffici, abitazioni, hotel, ristoranti, nonchè di elaborate soluzioni per strutture urbane. Avvalendosi di un team di creativi con sedi a Tokyo, Osaka, Milano, Parigi, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Kuala Lumpur, New York, Los Angeles, sono in grado di soddisfare ogni richiesta con professionalità e competenza.

Shunji Sakuta, architetto capo di Garde

Si occupa principalmente di progettare boutique di marchi di moda come Gucci e Valentino. Ha svolto la sua attività presso la sede italiana di Garde, adoperandosi al coordinamento ed al completamento di punti vendita, flagship store e shop in shop. Ha contribuito alla creazione di progetti per la boutique Gucci di Ginza, la boutique di Shinjuku, la boutique Valentino Ginza Six, nonché alla definizione dell’interior design della gioielleria Niwaka di Ginza.



NIWAKA Ginza store

Design NIWAKA

Architectural Design IAO TAKEDA ARCHITECTS ASSOCIATES

Construction TSUBOI Industry Company

Interior Design and Construction GARDE Co., Ltd. www.garde-intl.com

Building Owner YASUDA REAL ESTATE Co., Ltd.

