KENZO ha aperto il suo primo flagship store americano a New York

La prima boutique KENZO progettata dal Direttore Creativo Felipe Oliveira Baptista si trova a Soho, all’angolo tra Grand street e Mercer street.

All’interno, una serie di scaffalature reinterpretate in metallo bianco vengono riflesse negli specchi a tutta altezza e servono sia per lanciare le nuove collezioni e collaborazioni della Maison che come destinazione della comunità globale del brand.

I visitatori verranno accolti in uno spazio dedicato che ospiterà a rotazione installazioni artistiche, iniziando da una presentazione televisiva vintage e completato da arredi in pelle originali degli anni 1970 ed espositori geometrici in plexiglass.

Allestimenti di piante e vegetazione punteggiano le strutture in metallo evocando il DNA della Maison e l’impegno verso l’ambiente, oltre all’attenzione particolare di Oliveira Baptista verso i materiali organici.

Questo primo flagship store americano è stato pensato come un ecosistema in continua evoluzione dove le installazioni artistiche e gli incontri della community verranno ospitati accanto alle nuove proposte del brand, creando un’esperienza unica inconfondibilmente KENZO.

