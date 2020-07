Lo studio Iosa Ghini Associati cura il restyling del glo™ flagship store.

Si è tenuto giovedì 25 giugno presso il glo™ flagship store, lo store dedicato al mondo di glo™ inviale Gorizia 34 a Milano, il primo appuntamento di un fitto calendario di eventi che animeranno lo store nei prossimi mesi, e che si potranno seguire sul canale Instagram di glo™ @glo_italia, nell’ambito del progetto “glo™ together&more”.

L’incontro ha inaugurato la riapertura del glo™ flagship store dopo il restyling curato dallo studio di design e architettura Iosa Ghini Associati, che ha interpretato nel nuovo spazio la filosofia “Break the Binary” al centro della campagna “glo™ &more”, con cui British American Tobacco ha lanciato il nuovo glo™ HYPER, il dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione.

“glo™ ci ha messo davanti a una sfida avvincente: rendere concreta, interpretandola in uno spazio, quell’idea di potenziamento, di superamento dei contrasti e di possibilità di nuove opportunità che è al centro della recente campagna di comunicazione di glo™. Abbiamo tradotto questo concept in uno store dall’anima decisamente pop, sia nel design che nelle scelte cromatiche, dove la tecnologia è funzionale a rendere memorabile l’interazione con lo spazio e con i prodotti e dove lo spazio è pensato per andare molto oltre l’idea del classico showroom” – ha aggiunto l’Architetto Massimo Iosa Ghini, titolare dello studio di architettura e design Iosa Ghini Associati.

Gli incontri realizzati presso il glo™ flagship store proseguiranno nei prossimi mesi e per il momento, nel pieno rispetto delle procedure previste per garantire la salute di dipendenti e clienti nell’ambito dell’emergenza Covid-19, saranno fruibili solo virtualmente sul canale Instagram di glo™: il mese di luglio sarà focalizzato sul mondo del food & drink, agosto sull’universo dei viaggi, a settembre si parlerà di psicologia, ottobre sarà dedicato al fashion, novembre alla musica e dicembre al meraviglioso mondo dell’arte e del vino.

Il glo™ flagship store ospita al suo interno un’area lounge e diverse personalization unit dove si potrà provare e co-creare il proprio device, scegliendo il colore e scoprendo le ultime novità del mondo glo™ anche per quanto riguarda gli accessori.

In futuro, non appena sarà possibile in base all’evoluzione dell’emergenza Covid-19, il glo™ flagship store diventerà sempre più un vero e proprio experience hub, dove sarà possibileusufruire al proprio interno, attraverso una semplice registrazione, di uno spazio dedicato al co-working, a disposizione di tutti i cittadini.

