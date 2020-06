MIHUB STUDIO firma il concept store VIETTI ad Arona.

Vietti, punto di riferimento nel mercato del fashion luxury retail, ha aperto il suo primo concept store, affacciato sul Lago Maggiore, firmato dallo Studio di architettura e interior design Mihub Studio.

Questo store dal design futuristico, raccoglie una selezione unica ed eclettica di brand di altissimo profilo, che spazia da Burberry, Prada e Moncler per arrivare a Needles, Arc’teryx, Engineered Garments e Undercover, unendo realtà già consolidate a visioni più contemporanee.

“Contenitore di contenuti”, evoluzione di luci in una danza dinamica per far emergere quella dimensione nascosta dietro la quotidianità del vivere oggi, sempre in un gioco di confronto tra spazio luce e riflessioni, tra memoria dell’essere, ma soprattutto quella del divenire sempre qualcosa di nuovo.

É questo che ha ispirato il concept del “laboratorio”, dove poter sviluppare eventi, installazioni e popup che puntano a far crescere contemporaneamente lo store e la community nella cultura moderna, in una chiave completamente rivoluzionaria, che fonde insieme una serie di elementi gerarchici, dove l’esposizione del singolo prodotto con quella massiccia dello stock diventano parte integrante dell’estetica, dove il negozio diventa vetrina e viceversa la vetrina è negozio, dove la pavimentazione ed il soffitto si fondono in un infinito gioco di riflessioni, dove materiali ricercati come l’acciaio lucido si trovano a dover dialogare con materiali poveri, come le lamiere grecate, dove il tempo scandito dal ritmo ripetitivo della scatola viene continuamente messo alla prova dal dinamismo dell’illuminazione, dove la modularità degli espositori si confronta con la varietà dei prodotti esposti.

In questo quadro, il sistema del lighting è stato pensato e studiato in modo tale da poter creare svariati scenari, creando atmosfere immersive tramite la totale colorazione dello spazio o altresì segnare lo scorrere del tempo, a ritmo, con effetti dinamici.

Mihub Studio è uno Studio di architettura e interior design con sede a Milano. Fondato nel 2013, lo Studio ha acquisito esperienza e specifiche valenze nella progettazione sia nel settore commerciale che in quello residenziale. La ricerca continua, il focus sui dettagli, l’innovazione e l’ispirazione da luoghi, materiali, oggetti, immagini emozionali sono alcune degli elementi che si tramutano in un linguaggio artistico e progettuale in continuo evolversi, atto a creare e voler trasmettere delle esperienze sensoriali e uniche. Il modus operandi dello studio è basato sulla sinergia che ogni volta si instaura con il committente cercando di incanalare le proprie esigenze in un processo progettuale atto a creare a nuove espressioni del proprio modo di essere, dove il tutto si sviluppa naturalmente dando vita a dei spazi-luoghi pieni di significato e di vita.

VIETTI Concept Store, Corso Repubblica 38, Arona (Novara)

