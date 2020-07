Modourbano firma la progettazione per l’headquarter di MBCredit Solution al Caldera Park a Milano.

Il progetto per l’Headquarter di MBCredit Solution a Milano, curato da Modourbano, studio di architettura milanese specializzato in soluzioni innovative per banking, corporate, retail e residenziale, prevede la riconfigurazione di due piani all’interno dell’edificio dell’Orange Building del Caldera Park per un totale di circa 2.000 metri quadrati.

Un’attenzione specifica è stata rivolta alla riorganizzazione e consolidamento dell’immagine esistente del gruppo bancario implementando il concept funzionale, il layout interno degli spazi lavorativi e prestando particolare cura nella selezione dei materiali.

Gli ambienti sono distribuiti a partire da un’ampia reception al piano terzo per poi accedere alla zona operativa.

Qui troviamo aree in open space alternate ad uffici chiusi dotati di adeguato isolamento per attività di consulenza, inoltre pannelli separé fonoassorbenti dividono le postazioni nelle aree open space per garantire privacy ed abbattimento acustico.



La flessibilità degli spazi di riunione e aggregazione è resa possibile grazie alla presenza di pareti mobili (a cura della Oddicini) che riconfigurano lo spazio a seconda delle esigenze. Il core centrale dell’edificio oltre agli ascensori e ai servizi comuni, ospita le aree break e mensa, stanze stampanti e i salottini per i clienti pensati per meeting veloci ed informali.

All’interno degli uffici sono stati selezionati materiali e finiture di alta qualità, ergonomia e rispetto per i criteri di sostenibilità ambientale.

L’illuminazione LED specifica per gli ambienti di lavoro (Artemide Illuminazione – modelli Surf per le aree operative, Algoritmo ed A39) attraverso corpi illuminanti dello stesso spessore, caratterizza lo spazio reception grazie alla continuità tra pareti e soffitto per riapparire nelle aree break e comuni.

Il sistema integrato nel controsoffitto con illuminazione a LED dedicata (a cura di Kreon Sistemi) ripropone lo stesso effetto per i percorsi distributivi negli spazi di circolazione.

Per le postazioni di lavoro e le aree meeting è stato utilizzato in parte arredamento tecnico (a cura di Fantoni Group) e in parte arredamento decorativo (a cura di Arper) per le aree d’attesa ed i salottini clienti.

In particolare negli elementi di arredo e finitura sono stati utilizzi i colori aziendali: blu per le grandi superfici armadiate e per i tessuti degli arredi, oro per i dettagli quali maniglie, vetrofanie, etc.

Committenza: MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. – Gruppo Bancario Mediobanca

Luogo: Via Caldera, 21 – 20132 Milano (MI)

Progetto Architettonico: Modourbano

Progetto Impianti: Studio Tecnico Enrico Grendene

Dimensioni: Headquarter 2.000 MQ

General Contractor: CEL S.p.A., Varese

Arredo Tecnico: Fantoni Group

Arredo Decorativo: Arper

Illuminazione: Artemide Illuminazioni e Kreon Sistemi

Pareti mobili: Oddicini

Photos courtesy Margherita Caldi Inchingolo

MODOURBANO

Modourbano nasce nel 2010 come collettivo di professionisti provenienti da diversi background culturali e dall’ampia esperienza internazionale, impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura contemporanea ed il design. Quattro anni dopo, Marco Zuttioni e Luca Romagnoli fondano MU Associati Milano, studio di architettura dedicato alle attività progettuali e design di Modourbano. Con sede a Milano sin dalla nascita, Modourbano ha partecipato a numerosi eventi internazionali, tra i quali segnaliamo il progetto “La rivoluzione Off-grid Isola della Certosa (Venezia, Italia)”, realizzato con Vento di Venezia e La Fabbrica del Sole, che è stato invitato al World Expo di Shanghai 2010 ed alla 12esima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, all’interno di “AILATI. Riflessi dal Futuro”, l’esposizione ideata da Luca Molinari per il Padiglione Italia. Nel 2016 lo studio vince la Menzione Speciale al Premio Architetto dell’Anno per il progetto residenziale Procaccini 17 a Milano. Negli ultimi anni lo studio è fortemente cresciuto e oltre alla progettazione residenziale con le realizzazioni di Procaccini 17 e Bicocca San Basilio a Milano, si è specializzato in soluzioni innovative per banking, corporate e retail, collaborando con brand di primaria importanza – CheBanca! e Compass del Gruppo Mediobanca, ING Direct, HDI Assicurazioni, Banca Tema, Peabodys Coffee Group ecc. Oltre alle attività di progettazione, MU Associati Milano e Modourbano sono impegnati nella diffusione delle conoscenze nel campo della sostenibilità urbana, attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed una produzione diversificata di saggi, articoli e reportage pubblicati sulle più importanti riviste di settore.