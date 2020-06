Nasce U-LIGHT di AXOLIGHT in versione fonoassorbente

Quando la luce sposa il suono.



Axolight lancia sul mercato la nuova versione di U-Light, implementata – da un punto di vista sia ecologico che tecnologico – con un pannello fonoassorbente in PET che garantisce la riduzione del riverbero ambientale.

Una soluzione perfetta per unire qualità della luce e comfort acustico.

Ora più che mai, il benessere psicofisico dell’individuo dovrebbe essere l’obiettivo finale dell’architettura e del design per creare ambienti centrati sull’uomo. E in questo senso, il comfort acustico è un aspetto fondamentale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, il rumore eccessivo può causare numerosi problemi di salute, danneggiare la produttività sul luogo di lavoro e influire anche sul comportamento sociale. Ecco perché una delle innovazioni più interessanti per un design volto a migliorare il benessere delle persone è la miscela di comfort visivo e comfort acustico nelle lampade fonoassorbenti.

Una nuova prospettiva per i prodotti acustici.

La nuova lampada fonoassorbente U-Light rappresenta una nuova prospettiva per i prodotti acustici. Con uno spessore di 25 mm, un fattore di fonoassorbenza di circa 0.6, una capacità di reazione al fuoco Classe B-S1, d0 in conformità alla norma EN13501, il pannello in PET – un polietilene leggero, resistente e malleabile – applicato a U-Light è in grado di assorbire facilmente le frequenze alte e medie tipiche degli ambienti pubblici. La funzione di smorzamento del rumore è integrata per offrire non solo prestazioni di assorbimento del rumore ottimali, ma anche per essere un elemento decorativo adatto a uffici, hall, ristoranti o zone d’attesa. Elegante e distintiva, U-Light è una valida alternativa ai classici pannelli fonoassorbenti con cui vengono tappezzate le pareti – che contribuiscono sì a ridurre il rumore dell’ambiente ma non brillano di fascino -, garantendo quindi un ambiente piacevolmente intimo, ma illuminato.

2 modelli e 2 colori.

La collezione U-Light comprende due diversi modelli accomunati dall’elemento circolare in alluminio e dalla fonte luminosa LED integrata nella struttura che diffonde una morbida luce bianca dimmerabile: la scelta della tecnologia LED permette consumi energetici ridotti e denota attenzione all’ecososteniblità. Applicabile a soffitto, a parete o in sospensione, U-Light è disponibile in due colori – marrone ruggine e grigio antracite – e in quattro diverse misure con cui creare infinite combinazioni. Questo aspetto, unito alla leggerezza intrinseca del suo design, ne fa un duttile strumento con cui realizzare installazioni dal forte impatto scenico, particolarmente adatte a caratterizzare ambienti contract e hospitality.

www.axolight.it

by AN shopfitting magazine no.156 ©