Bar Ristorante OTTO BURGER Colonia

Sorge nel centro storico della città tedesca di Colonia, l’ultimo concept per OTTO BURGER, il cui progetto è firmato dallo Studio Modijefsky e trae ispirazione dall’architettura degli edifici qui situati.

Il locale recuperando le memorie del preesistente panificio assomma nel suo design la chiara divisione funzionale dello spazio e l’eredità dei rivestimenti interni; su una superficie a forma di “elle” che si affaccia con il suo ingresso principale ad angolo sulla trafficata Severin Strasse, sono stati introdotti nuovi materiali ed elementi diversi, come lampade e segnaletica interna, a dare modernità e calore.

Il legame con la precedente attività è chiaramente visibile già dalla facciata con le classiche piastrelle blu che abbracciano l’ingresso e si congiungono all’insegna “Otto”, dalle semplici lettere profilate, come rivela l’intero design dell’ambiente.

Un ambiente che, sin dall’ingresso, si presenta invitante grazie anche alla sovrapposizione di vari strati: vecchie pareti piastrellate sono state adeguate mediante l’implementazione di ulteriori composizioni di piastrelle e colori, a definire scacchiere bianche e blu o corsie bianche a “elle”, fino ad amalgamarsi sulla pavimentazione mista di legno e Terrazzo; pareti rivestite da panelli di piastrelle in seminato chiaro con altre lucidissime blu che si alternano a pareti dai cromatismi concilianti per l’area destinata al ristorante, mentre la parte centrale, dedicata al bar, è delimitata da una nuova pavimentazione in piastrelle gialle che risalgono fino al bancone, punto focale dell’intero arredamento; qui, una struttura in metallo pende dal soffitto con elementi illuminanti, display per bicchieri e materiali di servizio; a ridosso, lo sfondo è ispirato alla vetrina del dismesso panificio con componenti in acciaio e vetro.

Il sistema di illuminazione è difforme e punta su luci geometriche, a forma di T per il bar ed apparecchi a spot lungo le pareti dei salottini, mentre quelle sulla zona pranzo sono lampade sospese su bracci disposti sopra le travi.

Il percorso all’interno si estende tra mobili in legno accostati a pareti verde salvia e, scendendo una vecchia scala in ferro battuto, verso un seminterrato, un tempo sede del forno; oltre lo spazio dedicato alla cucina si approda alle lunghe file di divanetti e tavoli dove si respira veramente un’atmosfera familiare, soprattutto per il calore del parquet, delle decorazioni nei toni del beige delle pareti e dei lampadari calati dall’alto.

Calda luce, mobili imbottiti gialli e grigi con quel tocco affascinante del vintage, pareti piastrellate, grandi elementi dalle linee pulite e moderne si fondono in un unico linguaggio grafico adattandosi perfettamente all’identità di un risto-burger, dall’aria assolutamente fresca ed accogliente.

Otto’s Burger

Location Cologne, Germany

Area 330 sqm

Design Studio Modijefsky – Esther Stam, Zahra Rajaei, Moene van Werven, Sophie van Heijningen, Karen Man Lai Cheng

Photos courtesy Maarten Willemstein

www.studiomodijefsky.nl

by AN shopfitting magazine no.156 ©