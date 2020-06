Progetto Boutique P448 Milano

Piuarch, gli architetti della moda, scelti dal brand P448 per progettare il primo store a Milano.

Il primo negozio monomarca P448 sorge nel Brera district aspirando a celebrare la visione e l’identità del brand di sneakers P448; lo store del marchio 100% Made in Italy, ospita le collezioni uomo, donna e accessori.

Lavorando al concept di questo progetto Piuarch ha cercato di creare un negozio innovativo e non convenzionale, sviluppato con attenzione ai dettagli e materiali di qualità.

Cinque vetrine all’angolo tra le prestigiose via Ponte Vetero e via Cusani, una superficie di più di ottanta metri quadrati e un progetto frutto della sinergìa tra il team creativo del brand con Marco Samorè ed Andrea Curti ed il celebre Studio di architettura Piuarch, già designer dello showroom direzionale di Palazzo Serbelloni e dello stand a Pitti Immagine 2019.

Il colore blu è il filo conduttore che illumina il negozio anche di notte, in modo che appaia come un oggetto blu brillante che interagisce con il contesto urbano, uscendo dal concetto tradizionale del negozio, conferendo nuovi significati e funzioni allo spazio.

Il design degli interni mette in risalto la natura e la qualità dei prodotti per un ambiente in stile urban, che collega diversi aspetti di P448, non convenzionale, ma sofisticato, seguendo lo spirito libero del marchio.

L’identità urbana ed industriale è predominante già all’ingresso, con installazioni di neon art e un pavimento bicolore da campo da gioco, che evoca lo street style ed il contesto urbano, nonché uno dei principali materiali utilizzati nella produzione di scarpe: la gomma. Una moltitudine di materiali e trame creano diverse superfici e dinamiche estetiche che esaltano la linea del prodotto mantenendo una linearità discreta e diretta.

Un mix & match di materiali, come la griglia metallica e l’alluminio contrapposti a superfici iridescenti e tessuti luccicanti, così come un marmo blu che delinea un contrasto unico con l’eclettismo e la modernità delle calzature. Questo contrasto di materiali riflette anche l’uso sperimentale che lo stesso marchio applica alla sua produzione.



Vetri lavorati e laccature blu scuro interrotte ripetutamente da tagli di luce naturale avvolgenti sono utilizzati per conferire trasparenza e diverse prospettive, aspetto incentivato anche nella sala multifunzionale, ambiente immersivo per il cliente. Interamente ricoperto con specchi di colore blu, questo spazio esprime a prima vista la forte identità del marchio, evocando l’iconico electric blue di P448.

www.piuarch.it

