Rinviata la 12^ edizione di SICAM.

Si terrà da martedì 12 a venerdì 15 ottobre 2021 la 12^ edizione di SICAM a Pordenone.

L’emergenza Covid-19 ha definito a livello globale una situazione economica e sociale con restrizioni e incertezze che sono sotto gli occhi di tutti: in questo contesto, come già accaduto per diversi altri eventi fieristici internazionali, anche SICAM ha scelto di rivedere il suo programma.

La 12^ edizione del Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’industria del Mobile, in programma dal 13 al 16 ottobre prossimi, è stata quindi posposta al mese di ottobre 2021: si terrà nella medesima location della Fiera di Pordenone da martedì 12 a venerdì 15.

La decisione è stata assunta dagli organizzatori di Exposicam alla luce del perdurare appunto della situazione di stallo in cui versa ancora il commercio mondiale, che vede frontiere che stanno riaprendo con forti limitazioni e voli aerei internazionali a frequenze molto ridotte e con programmi operativi dei prossimi mesi ancora incerti e da definire.

Il settore fieristico poi rimane ulteriormente penalizzato dall’assenza di provvedimenti di sostegno a qualsiasi livello e da normative in termini di sicurezza limitative e penalizzanti per gli organizzatori ed i partecipanti, non sempre chiare e definite in fatto di responsabilità.

Exposicam ha dunque scelto di non indugiare ulteriormente nell’assumere una decisione a tutela dell’intera filiera della componentistica ed accessoristica, fissando l’appuntamento per la dodicesima edizione di SICAM direttamente al 12 ottobre 2021. “L’attuale scenario economico e le situazioni di gravi difficoltà generate dalla pandemia in tutto il mondo ci inducono a posticipare il 12° SICAM al prossimo anno. E’ una decisione che abbiamo preso a ragion veduta – spiega Carlo Giobbi, patron del Salone – pensando alle aziende della filiera, già pesantemente colpite nella situazione attuale e alla ricerca di una complessa ripresa in vista di una stagione 2021 che ci auguriamo segnerà la ripartenza del settore. Le attendiamo tutte a Pordenone a ottobre 2021 per dar loro modo di presentarsi al mercato al meglio delle proprie possibilità: la 12^ edizione di SICAM sarà grande, internazionale e piena di idee e progetti come quelle che l’hanno preceduta, nel più classico “stile SICAM” appunto e con le forti relazioni di business che la rendono il momento di sviluppo più importante nella stagione per le imprese del settore”.

www.exposicam.it