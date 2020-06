Rubner-ASEPTA, il primo tunnel di disinfezione in legno ad alto traffico pubblico

Si chiama “Rubner-ASEPTA” ed è il primo tunnel di disinfezione in legno ad alto traffico pubblico creato per andare incontro alle nuove esigenze di organizzazione della salubrità e dell’igiene dei posti più altamente frequentati come edifici, hotel, ristoranti, alberghi, uffici e simili.

Progettato e realizzato da Rubner Türen, società del Gruppo Rubner specializzata nella produzione di porte di grande pregio per interni ed esterni, Rubner-ASEPTA è stato inaugurato per la prima volta a fine maggio a Merano presso l’Hotel Villa Eden – “The Leading Park Retreat”.

“La pandemia da Covid-19 fa meno paura se la si accoglie come opportunità di crescita e sperimentazione di soluzioni nuove e più vantaggiose di quelle che usavamo praticare prima che il virus mettesse in crisi le nostre pratiche consolidate in termini di salute ed igiene personale e pubblica – spiega Markus Nöckler, Amministratore Delegato di Rubner Türen – La protezione anti-infezioni Rub¬ner-ASEPTA è una soluzione smontabile che può essere rapidamente implementata ovunque”.

Realizzato all’esterno in legno e all’interno con uno strato di pannelli Max Esterior, Rubner-ASEPTA si presenta come un dispositivo di passaggio dotato di un sistema guida coperto e illuminato al suo interno, e di un dispositivo che nebulizza una soluzione disinfettante utilizzata in ambito sanitario cosicché al passaggio non rimanga alcuna traccia su tessuti o pelle.



Grazie, inoltre, alla presenza di una fotocellula interna, viene spruzzata solo una minima quantità di liquido, mirata a garantire la protezione, senza rilasciare alcuna spiacevole sensazione di umidità. La soluzione disinfettante è innocua per ambienti e persone e neutralizza la trasmissione di funghi, batteri, virus e infezioni nel pieno rispetto dei luoghi, delle persone e delle più recenti ottemperanze governative.

Resistente al vento, sicuro e totalmente sostenibile, Rubner-ASEPTA è facile da igienizzare: la superficie stessa è in gran parte autopulente, mentre la soluzione disinfettante condensata evapora in breve tempo e i normali depositi di polvere possono essere rimossi nei modi tradizionali.

Photos courtesy Terrabona Gotthard