Nuna Lie crede e investe nel retail inaugurando tre nuovi negozi sul territorio nazionale.

Bologna (Via Ugo Bassi, 15 D), Stezzano (Centro Commerciale Due Torri – Via Guzzanica, 62/ 64, BG) e Cuneo (Corso Nizza, 6) le città scelte dal brand tra i leader del fast-fashion italiano – che conta oltre cento punti vendita monomarca in tutta Italia -, e che conferma così il suo spirito dinamico, promuovendo messaggi di ottimismo e continuo impegno.

«Nonostante la battuta d’arresto – dichiara Berniero Scarpa, CEO di Nuna Lie – le aperture del 2020 proseguiranno per darci la possibilità di essere ancora più capillari sul territorio nazionale. Riteniamo, infatti, indispensabile continuare a svilupparci nel mondo del retail fisico. In un momento di indiscutibile difficoltà per il Paese, vogliamo mandare un messaggio di positività e soprattutto di crescita. Non ci fermiamo quindi, e nei nuovi negozi porteremo avanti il nostro modo di interpretare il retail, che ormai ci contraddistingue da anni: un’alta formazione per la forza vendita, un rapporto diretto e costante con le nostre consumatrici e il forte desiderio di migliorarci sempre».

In boutique e in piena sicurezza: l’azienda ha infatti avviato sin dai primi giorni di riapertura un sistema di prenotazione online tramite il sito www.nunalie.it, che permette di riservare un appuntamento con una personal shopper dedicata; oppure – se si preferisce -, una video chiamata per visionare e scegliere i capi acquistandoli poi online o prenotandoli in negozio; non solo, è possibile anche prenotarsi e chattare con la propria venditrice prima di recarsi in negozio, cui si accederà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.