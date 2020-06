Un nuovo store a Forte dei Marmi per il brand 120%Lino.

Il brand bolognese di abbigliamento 120%Lino ha inaugurato nei giorni scorsi uno store di 60 mq. a Forte dei Marmi, al numero 12 di via Giovanni Montauti, celebre via dello shopping di lusso.

Dopo la recente inaugurazione di Naples, in Florida, e la prossima apertura di Nantucket in Massachusetts, questo è il primo nuovo opening in Italia da quando Made in Italy Fund ha rilevato il 70% della società. L’operazione si colloca nel piano di rilancio e ricostruzione della rete retail voluta da Mauro Grange, attuale amministratore delegato del brand e partner del fondo di private equity.

“Nonostante questo duro periodo che lo scenario globale sta attraversando, non vogliamo che l’espansione retail di 120%Lino si fermi. Coscienti che questa emergenza sanitaria porterà ad acquisti sempre più consapevoli, il nostro obiettivo è quello di creare capi ‘timeless’, che durino nel tempo per qualità e stile”, ha affermato il CEO Mauro Grange.



Oltre a Forte dei Marmi e Nantucket sono previste entro il 2021 cinque nuove aperture tra Italia, Francia e Spagna, ma specialmente negli Stati Uniti, mercato di riferimento per l’azienda, che nei prossimi anni ha in programma di aprirvi altri 20 flagship store.

www.120percento.com