Erboristeria Bara Salute Dalla Natura – Kfar Saba, Israele.

L’Erboristeria Bara racchiude la propria storia in due ambiti interconnessi: il mondo della natura e la scienza della medicina.

Importa oltre 700 piante officinali da tutto il mondo per la preparazione sia di prodotti tradizionali che di integratori di nuova generazione per la cura ed il benessere dell’organismo; tipi di prodotti che mostrano un vero e proprio stile di vita in un ambiente accogliente, che vuole trasmettere i propri valori, la precisione e la cura che dedica ad ogni cliente, anche attraverso il design ed il sistema di arredo, forte del motto del brand: “Ogni cliente merita assistenza personale”.

L’Erboristeria Bara, situata nel centro commerciale della città israeliana di Kfar Saba, progettata dallo Studio Samuelov di Tel Aviv, copre una superficie di 50 mq., è incentrata sullo sviluppo e l’impiego di materiali selezionati in un insieme di cromatismi naturali: dalla pavimentazione in Terrazzo veneziano nei toni della terra, ai banconi cassa e vendita, alle cornici della vetrina ed elementi murali in turchese, colore del marchio, alla parete di fondo, che cela una porta, rivestita di piastrelle di Criaterra, che incarnano una visione di tecnologia ecoinnovativa; un’installazione centrale, frutto dell’artista Lana Revenko, riproduce fedelmente l’anatomia fogliare.

Le pareti sono percorse da strutture in legno naturale che, distanziate da fioriere, si innalzano verso il soffitto, ma trattengono, al proprio interno, display espositivi in formica bianca; una combinazione di grafiche botaniche suscitano maggiormente la sensazione di benessere; postazioni dedicate ed una comunicazione visiva ad oblò ottimizzano la qualità del servizio e del messaggio che la Natura, ancora una volta, sta inviando.

Design Tiltan Kaon, Studio Samuelov Head Designer

www.samuelov.com

Contractor Kapayim Israeli Building

Supervisors DUO Project Management ltd. Dan Zigmond and Guy Baumel

Lighting SOHO

Earth wall Criaterra

Graphic Design Lana Revenko

Branding Avraham ADV

Signs and graphics work Tidhar Industries Signs

Carpentry Iko Design

Flooring Aloni

Photos courtesy Uzi Porat Photography

by AN shopfitting magazine no.157 ©